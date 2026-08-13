La Joaqui atraviesa un momento de gran exposición mediática luego de confirmar su separación de Luck Ra. En medio de las repercusiones por el final de la relación, la cantante compartió un video de su visita al santuario del Gauchito Gil y mostró parte de la experiencia que vivió en el lugar.
Tras separarse de Luck Ra, La Joaqui fue al Gauchito Gil y habló de los milagros
La cantante compartió una serie de imágenes de su visita al santuario y dejó una profunda reflexión sobre la fe, los pedidos y la manera de atravesar momentos difíciles.
Las imágenes fueron publicadas en sus historias de Instagram. Allí se la observa frente al altar del popular santo, rodeada de velas y diferentes ofrendas dejadas por sus devotos. Para musicalizar el video, eligió una de sus propias canciones, “Gaucho”, y acompañó las imágenes con una reflexión relacionada con la fe.
La reflexión en el santuario del Gauchito Gil
Junto al video, la artista habló sobre las creencias populares y los pedidos que suelen hacerse en momentos de dificultad. “En el barrio tenemos santos para todo: para la suerte, para el amor, para la plata y para que nos cuiden”, expresó.
Luego compartió otra reflexión sobre la manera en que las personas enfrentan aquellas situaciones que escapan de su control. “Aprendemos a esperar milagros sin tener ventanas para mirar el cielo. Y si el milagro no aparece, el milagro somos nosotros”, escribió.
La publicación se produjo pocas horas después de que Luck Ra se refiriera públicamente a la separación. De esta manera, el mensaje de la cantante se sumó a las distintas publicaciones que ambos realizaron desde que se conoció el final de la relación.
Su regreso a los escenarios
Además de mostrar su visita al santuario, La Joaqui aprovechó la publicación para compartir una noticia con sus seguidores: volverá a presentarse en Buenos Aires después de un período sin realizar shows en la ciudad.
“Tenemos fecha en Buenos Aires. Después de tanto tiempo volvemos a casa, tenemos una cita”, anunció la cantante.
El reencuentro con su público será el 30 de octubre en C Art Media, donde volverá a subir al escenario para brindar un nuevo show.
La canción de Luck Ra tras la separación
Mientras La Joaqui compartía imágenes de su visita al Gauchito Gil, Luck Ra también volvió a quedar en el centro de la atención por una publicación en sus redes sociales. El cantante anunció el lanzamiento de una nueva canción titulada “Ya sufrí por amor”.
El adelanto despertó especulaciones entre sus seguidores debido a algunas de las frases que eligió para presentar el tema. En el video, Luck Ra afirmó: “Andan diciendo cada cosa de mí que es mentira y yo quiero aclarar algo: yo no ando desacatado, yo ando con los Desakata2”.
Después, los integrantes del grupo aparecieron en escena y comenzaron a interpretar parte de la canción. Entre las frases del adelanto se escucha: “Ponete bonita, en 5 paso por tu casa, a darte unos besos y después vemos que pasa”.
Indirecta
Sin embargo, una de las partes que más llamó la atención fue la referencia al sufrimiento por amor. “Aunque yo ya sufrí por amor, ya no sufro más y ahora encaro para el baile con perfume de Dubai”, se escucha en el adelanto.
La frase fue interpretada por algunos seguidores como una posible indirecta relacionada con su reciente separación de La Joaqui. Por el momento, el significado del mensaje queda sujeto a las interpretaciones que generó el lanzamiento.