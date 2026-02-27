#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Video

La Joaqui llegó a México y los fans la esperaron con mariachis y un enorme ramo de rosas

La argentina fue recibida con una sorpresa organizada por seguidores: música de mariachis, obsequios típicos y un enorme ramo de flores en una escena que se viralizó en redes y dejó en evidencia el vínculo de la artista con el público local.

Tradición mexicana: mariachis, sombrero típico y flores marcaron la bienvenida a la cantante argentina.Tradición mexicana: mariachis, sombrero típico y flores marcaron la bienvenida a la cantante argentina.
Seguinos en
Por: 

La Joaqui llegó a México y fue sorprendida por un grupo de seguidores que le preparó una bienvenida con símbolos típicos, música en vivo y una escena que, en cuestión de minutos, se volvió viral en redes sociales.

La artista argentina fue sorprendida por mariachis que musicalizaron el recibimiento y un enorme ramo de flores rosas, lo que le dieron al momento un tono festivo y tradicional. La Joaqui se mostró visiblemente conmovida por la sorpresa.

Además, los fans sumaron un sombrero típico mexicano, en un guiño directo a la cultura local y a la manera en que el público la viene acompañando en el país.

El recibimiento se realizó frente a una residencia, con un grupo de artistas mexicanos y seguidores que se acercaron para saludarla y dejarle regalos, en un clima de cercanía y celebración.

Tradición mexicana: mariachis, sombrero típico y flores marcaron la bienvenida a la cantante argentina.Tradición mexicana: mariachis, sombrero típico y flores marcaron la bienvenida a la cantante argentina.

En el fondo, el encuentro con sus fans funcionó como una señal del vínculo que La Joaqui viene construyendo con el público mexicano, que la recibió con una mezcla de tradición, afecto y show.

Con mariachis, flores y un sombrero como emblemas, la bienvenida dejó una postal contundente: México la abrazó apenas llegó, y ella respondió con gratitud ante una sorpresa que la tomó por sorpresa absoluta.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
México

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro