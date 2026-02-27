La Joaqui llegó a México y los fans la esperaron con mariachis y un enorme ramo de rosas

La Joaqui llegó a México y fue sorprendida por un grupo de seguidores que le preparó una bienvenida con símbolos típicos, música en vivo y una escena que, en cuestión de minutos, se volvió viral en redes sociales.
La artista argentina fue sorprendida por mariachis que musicalizaron el recibimiento y un enorme ramo de flores rosas, lo que le dieron al momento un tono festivo y tradicional. La Joaqui se mostró visiblemente conmovida por la sorpresa.
Además, los fans sumaron un sombrero típico mexicano, en un guiño directo a la cultura local y a la manera en que el público la viene acompañando en el país.
El recibimiento se realizó frente a una residencia, con un grupo de artistas mexicanos y seguidores que se acercaron para saludarla y dejarle regalos, en un clima de cercanía y celebración.
En el fondo, el encuentro con sus fans funcionó como una señal del vínculo que La Joaqui viene construyendo con el público mexicano, que la recibió con una mezcla de tradición, afecto y show.
Con mariachis, flores y un sombrero como emblemas, la bienvenida dejó una postal contundente: México la abrazó apenas llegó, y ella respondió con gratitud ante una sorpresa que la tomó por sorpresa absoluta.