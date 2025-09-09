Lali Espósito confirmó que su nueva canción está dedicada a Javier Milei

Lali Espósito estrenó su nuevo tema “Payaso” durante un show en el Estadio de Vélez Sarsfield, en la previa de las elecciones legislativas bonaerenses. La canción generó especulaciones sobre su destinatario, y este lunes la artista confirmó que está dirigida al presidente Javier Milei y a todos los “payasos totales”.
Aunque “Payaso” no es tan explícita como “Fanático”, que en su videoclip deja claro que se lo dedica a Milei, varias referencias de la letra hacían suponer que también apuntaba al mandatario.
En una entrevista con LAM, la cantante despejó cualquier duda y respondió afirmativamente cuando le preguntaron sobre el destinatario del tema: “A todos los payasos que están ahí. Son todos unos payasos totales. Por supuesto, a él (por Milei) y a todos los que están ahí. Payasos totales, un chiste son”, expresó Lali sin vueltas.
Lali en el estadio José Amalfitani del Club Atlético Vélez Sársfield
El lanzamiento del tema, junto con la confirmación de la artista, generó repercusión inmediata en redes sociales, mezclando música y política en plena campaña electoral bonaerense.
Mirá el video
La letra de "Payaso"
Ay, perdoname, te pisé, no te vi
Estoy ocupada, tengo cosas que hacer
Hablás muy rápido, no sé, no entendí
Estás muy alterado y no te hace bien.
Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas
Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.
Vas a tener que bailar
Hoy sos el show principal
Y aunque tu sueño es actuar
Te queda grande el disfraz.
El truco ese que hiciste yo ya lo vi
Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer?
Te dije que eras bueno ¡uy!, te mentí
Me estás vendiendo humo y se puede ver.
Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas
Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.
Vas a tener que bailar
Hoy sos el show principal
Y aunque tu sueño es actuar
Te queda grande el disfraz.
Sos un payaso, ¡yeah!
Oh, yeah, ¡oh!
¡Payaso!
Vas a tener que bailar
Hoy sos el show principal
Te queda grande el disfraz
¡Payaso!
Vas a tener que bailar
Hoy sos el show principal
Te queda grande el disfraz
¡Payaso!
Más videos que te pueden interesar
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.