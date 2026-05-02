Martín Lamela decidió poner fin a las especulaciones y confirmó públicamente su separación de Adabel Guerrero, con quien compartió más de 17 años de relación y una hija en común. Luego de semanas de rumores en programas de espectáculos, eligió expresarse a través de sus redes sociales.
Adabel Guerrero se separó tras 17 años de relación con Martín Lamela
La bailarina atraviesa un momento personal delicado luego de que tomara estado público la ruptura, tras varias semanas de versiones mediáticas y especulaciones que rodearon su vida privada.
A través de un posteo en Instagram, Lamela explicó los motivos detrás de la decisión. “No soy una persona de los medios, pero a raíz de la información que circula en la prensa, quería aclarar la situación de mi familia. Con Ada llevamos más de 17 años juntos y por distintos motivos nuestra relación se desgastó”, escribió.
En su mensaje, también dejó entrever una situación que habría afectado la confianza en la pareja. “En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja. Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa”, agregó.
Pedido de respeto y foco en su hija
El empresario cerró su descargo con un pedido claro hacia el público y los medios. “Les pido a todos que por favor respeten nuestra privacidad y eviten amplificar información que solo va a lastimar a mi hija. Muchas gracias”, expresó, evidenciando su preocupación por el impacto mediático en la vida familiar.
La publicación llamó la atención no solo por el tono directo, sino también porque decidió bloquear los comentarios, evitando así reacciones, críticas o especulaciones de los usuarios.
Rumores de infidelidad
Semanas antes de la confirmación, el tema ya había tomado fuerza en los medios. El panelista Pepe Ochoa había señalado en el programa LAM que la bailarina habría atravesado una situación de infidelidad con una persona de su entorno cercano.
“Me cuentan que Adabel tuvo un traspié con una persona, con un hombre, y a partir de eso Martín se enteró. Él está muy triste. A raíz de esto, crisis y se están separando”, sostuvo en aquel momento.
Por su parte, Guerrero evitó referirse directamente a esas versiones. Sin embargo, se comunicó con Ángel de Brito y negó en ese entonces una ruptura, aunque reconoció que la relación atravesaba un momento complejo.
Antecedentes de crisis
No se trata de la primera crisis que enfrentaba la pareja. En 2015 ya habían atravesado una separación, aunque posteriormente lograron recomponer el vínculo. En aquel momento, la bailarina había reflexionado sobre su estilo de vida y sus inquietudes personales, marcando diferencias que influyeron en la relación.
Ahora, la confirmación de la ruptura marca un nuevo capítulo en la historia de ambos, quienes, más allá de la separación, seguirán unidos por la crianza de su hija.