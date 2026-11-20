El mundo del espectáculo recibió una triste noticia tras confirmarse la muerte del actor y exbeisbolista Lance Broadway, a los 43 años. El artista era conocido por sus participaciones en la serie de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. y en la película de acción Ataque a la Casa Blanca, protagonizada por Gerard Butler.
Quién era el actor de Marvel que murió a los 43 años en circunstancias que investigan
El artista alcanzó reconocimiento por sus participaciones en producciones como Agents of S.H.I.E.L.D. y Ataque a la Casa Blanca. Su cuerpo fue encontrado en un edificio de Dallas y las autoridades esperan los resultados de la autopsia para esclarecer lo ocurrido.
Las circunstancias de su fallecimiento todavía no están claras. Según informaron fuentes policiales a los medios TMZ y Deadline, su cuerpo fue encontrado en las escaleras del edificio donde vivía, en la ciudad de Dallas, Estados Unidos.
De acuerdo con Page Six, fuentes del Departamento Médico Forense de Dallas señalaron que aún no se pudo establecer qué provocó su muerte. Los resultados de la autopsia serán fundamentales para determinar las causas del fallecimiento.
Quién era Lance Broadway
Antes de dedicarse a la actuación, Broadway tuvo una trayectoria vinculada al béisbol profesional. Entre 2007 y 2009 se desempeñó como lanzador de los Chicago White Sox y los New York Mets, con un registro de dos victorias y dos derrotas y una efectividad de 5.24.
En 2009 también fue contratado como agente libre por los Toronto Blue Jays, aunque nunca llegó a disputar un partido oficial con esa franquicia. Posteriormente, dejó el deporte y comenzó a explorar su interés por el mundo artístico.
En una entrevista de 2013, citada por The Hollywood Reporter, contó que en 2010 tomó una clase de actuación que despertó su entusiasmo por la profesión. "Me encantó y seguí", había recordado sobre aquella experiencia.
Su participación en series
Su debut cinematográfico llegó en 2013 con Ataque a la Casa Blanca, el thriller de acción dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Gerard Butler. Allí interpretó a O’Neill, un agente del Servicio Secreto que trabajaba bajo las órdenes del presidente Benjamin Asher, personaje interpretado por Aaron Eckhart.
Al recordar aquella experiencia, Broadway comparó su llegada al set con ingresar al vestuario de las Grandes Ligas junto a deportistas consagrados. Según explicó, sentía que estaba rodeado de profesionales que se habían ganado el reconocimiento y la autoridad dentro de la industria.
Su paso por Marvel y sus últimos trabajos
A lo largo de su carrera, el actor participó en distintas producciones televisivas. Entre ellas se encuentran Saint George, Kevin From Work, Lucifer, Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. y Real Husbands of Hollywood.
También fue seleccionado en 2014 para interpretar al comandante Linden en el thriller de ciencia ficción Teleios, que posteriormente cambió su nombre a Beyond the Trek. La película se estrenó en 2017 como una producción para televisión de Screen Media Films.
Una de sus últimas apariciones en la pantalla fue en dos episodios de la serie Colony, entre 2016 y 2017.
Su recorrido profesional estuvo marcado por una transición del deporte a la actuación, con participaciones en películas y series de distintos géneros. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias de su muerte.