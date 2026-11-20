Pericias en curso

Quién era el actor de Marvel que murió a los 43 años en circunstancias que investigan

El artista alcanzó reconocimiento por sus participaciones en producciones como Agents of S.H.I.E.L.D. y Ataque a la Casa Blanca. Su cuerpo fue encontrado en un edificio de Dallas y las autoridades esperan los resultados de la autopsia para esclarecer lo ocurrido.