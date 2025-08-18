Conflicto familiar

L‑Gante fue “rebotado” en Ezeiza por deber la cuota alimentaria de su hija

El artista intentó salir del país rumbo a México, pero Migraciones le impidió embarcar por figurar en el registro de deudores alimentarios. Sin embargo, fue detenido por Migraciones al figurar en el registro de deudores alimentarios. La medida responde a una causa judicial por la manutención de su hija, y hasta que no regularice la situación, no podrá abandonar el territorio nacional.