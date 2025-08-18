L‑Gante fue “rebotado” en Ezeiza por deber la cuota alimentaria de su hija
El artista intentó salir del país rumbo a México, pero Migraciones le impidió embarcar por figurar en el registro de deudores alimentarios. Sin embargo, fue detenido por Migraciones al figurar en el registro de deudores alimentarios. La medida responde a una causa judicial por la manutención de su hija, y hasta que no regularice la situación, no podrá abandonar el territorio nacional.
El cantante de cumbia 420, Elián Valenzuela, conocido popularmente como L‑Gante, fue demorado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza al intentar abordar un vuelo hacia México. El motivo: figuraba como deudor alimentario en el registro oficial y, por esa razón, el personal de Migraciones le impidió salir del país.
El viaje tenía como destino una presentación artística que el músico iba a realizar durante un evento de boxeo. La situación sorprendió a su entorno y generó repercusión en el mundo del espectáculo.
L-Gante y Tamara comparten una hija, llamada Jamaica.
La reacción del cantante
Desde el aeropuerto, el propio L‑Gante habló ante los medios presentes. Afirmó que estaba al tanto de rumores sobre una supuesta imposibilidad de salida, pero se mostró esperanzado de que se tratara de una falsa alarma. Mencionó al abogado de su ex pareja, Tamara Báez, como responsable de generar versiones que él considera inexactas.
El artista, que recientemente había regresado de una gira por Europa, no logró embarcar y abandonó la terminal aérea por una puerta alternativa para evitar el acoso mediático.
La causa concreta de la restricción fue la falta de pago de la cuota alimentaria correspondiente a su hija Jamaica. Esta situación judicial llevó a su incorporación en la lista de deudores, lo cual impide por ley la salida del territorio argentino hasta tanto regularice su situación.
Este hecho se suma a un historial de conflictos judiciales y mediáticos que han rodeado la figura de L‑Gante en los últimos años, incluyendo denuncias por amenazas y episodios de violencia que, aunque no siempre llegaron a instancias judiciales firmes, afectaron su imagen pública y su vínculo con los medios.
Pese al revés, L‑Gante no suspendió su actividad nocturna. Más tarde, se presentó en un boliche de la Zona Sur del Gran Buenos Aires, donde animó un show y compartió momentos con su público habitual.
Conflicto con Tamara Báez
El episodio se da en el marco de una relación tensa con su ex pareja y madre de su hija. Días atrás, L‑Gante había hecho intentos por recomponer el vínculo con Tamara Báez, pero ella respondió públicamente que su prioridad era estar sola y enfocarse en la crianza de Jamaica.
Este episodio suma un nuevo conflicto judicial a la figura de L‑Gante, quien ha protagonizado diversas controversias en los últimos años. Para continuar con su carrera internacional, el artista deberá saldar la deuda alimentaria y cumplir con las resoluciones judiciales vigentes.
