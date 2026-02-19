Murió Lil Poppa, rapero de Florida: investigan las causas
El rapero Lil Poppa, nacido en Jacksonville (Florida), murió a los 25 años. Autor de temas como “Love & War”, estaba ligado al sello de Yo Gotti. Autoridades de EE.UU. investigan las causas del fallecimiento.
El rapero Lil Poppa, nacido en Jacksonville (Florida), murió a los 25 años.
El rapero estadounidense Lil Poppa murió a los 25 años y la noticia generó repercusión en la escena del hip hop del sur de Estados Unidos. El artista era oriundo de Jacksonville, en el estado de Florida, y había construido una carrera marcada por la productividad, el relato personal y una base de seguidores fiel en su ciudad y en redes.
La confirmación del fallecimiento llegó desde autoridades forenses de Estados Unidos, que informaron que el caso continúa bajo investigación y que, por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre la causa y la forma de muerte.
Quién era Lil Poppa
Su nombre real era Janarious Wheeler y, pese a su corta edad, ya tenía un recorrido sostenido dentro del rap estadounidense. Entre sus canciones más reconocidas aparecen “Love & War”, “Mind Over Matter” y “HAPPY TEARS”, en un estilo que combinaba melodías con letras introspectivas y referencias a su entorno.
En la industria, Lil Poppa también era identificado por su vínculo con el sello Collective Music Group, asociado al rapero Yo Gotti, un paso que lo ubicó en el radar de un público más amplio fuera de Florida.
El impacto en la comunidad
Días antes de que se conociera su muerte, Lil Poppa había publicado el tema “Out of Town Bae”, que quedó como su lanzamiento más reciente.
Medios locales y allegados al ambiente musical destacaron su rutina de estudio y su perfil trabajador, mientras la comunidad de Jacksonville expresó el shock por la pérdida de uno de sus representantes jóvenes con mayor proyección.
Por ahora, se espera que la investigación avance para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras su música vuelve a circular con fuerza entre seguidores y colegas.