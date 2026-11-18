La intimidad de la boda

La lista de las 11 canciones que Lali Espósito y Pedro Rosemblat prohibieron en su casamiento

El DJ Andrés Balaciano compartió en sus redes sociales el papel escrito a mano por la cantante con los temas que quedaron afuera de la pista de baile, además de una reconocida banda internacional cuyo repertorio fue vetado por completo.