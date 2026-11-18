A poco más de dos semanas de haber celebrado su casamiento en San Telmo, siguen saliendo a la luz detalles inéditos sobre la fiesta de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.
La lista de las 11 canciones que Lali Espósito y Pedro Rosemblat prohibieron en su casamiento
El DJ Andrés Balaciano compartió en sus redes sociales el papel escrito a mano por la cantante con los temas que quedaron afuera de la pista de baile, además de una reconocida banda internacional cuyo repertorio fue vetado por completo.
Luego de que la cantante compartiera en Instagram un álbum íntimo agradeciendo a quienes trabajaron en el evento, uno de los DJs de la noche reveló una curiosa condición musical que impusieron los recién casados para la pista de baile.
Al repostear una fotografía junto a la artista, Andrés Balaciano —quien estuvo a cargo de la musicalización de la fiesta tras el set inicial de Ale Sergi— mostró una hoja escrita de puño y letra por la propia Lali. En ella figuraban once canciones populares y el repertorio completo de una banda internacional que tenían estrictamente prohibido sonar durante toda la velada.
Del reggaetón clásico a los hits de los 90
La selección escrita por la pareja dejó afuera varios clásicos habituales de las fiestas argentinas, con un marcado rechazo hacia determinados hits del reggaetón de los años 2000, el pop latino y la cumbia.
Entre los primeros descartes aparecieron "Ella me levantó" (2007), de Daddy Yankee; "Ven báilalo" (2004), de Ángel y Khriz; y "La vecinita" (2003), de Vico C. A ese grupo de música urbana y tropical se sumaron éxitos más recientes como "Tusa" (2019), de Karol G y Nicki Minaj, y "Todo de ti" (2021), de Rauw Alejandro.
El listado manuscrito también incluyó infaltables del repertorio bailable de las décadas pasadas y canciones de alta rotación radial.
En ese apartado quedaron excluidos "La isla del sol" (1998), de El Símbolo; "El tiburón" (1994), de Proyecto Uno; "Pa' Mayté" (1995), de Carlos Vives; y "Caraluna" (2002), de Bacilos.
Completaron la nómina de canciones vetadas el hit de salsa urbana "La gozadera" (2015), de Gente de Zona junto a Marc Anthony, y el éxito de la cumbia local "No te creas tan importante" (2018), de Damas Gratis y Viru Kumbieron.
Una banda internacional fuera de la pista
Más allá de los once títulos puntuales, el cierre de la nota escrita por Lali Espósito incluyó una restricción general hacia un grupo específico: The Killers.
De este modo, la banda estadounidense de rock alternativo liderada por Brandon Flowers —responsable de himnos globales como Mr. Brightside y Somebody Told Me— quedó descartada en su totalidad de la selección musical de una boda que priorizó otros climas sonoros hasta la madrugada.