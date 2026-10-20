En Bogotá

¿Sabés lo que significa eso para un argentino?”: el enojo de Vicentico por una bengala en pleno show

Los Fabulosos Cadillacs ofrecieron un multitudinario recital en Colombia, pero un episodio inesperado obligó a detener la música. El cantante le advirtió a un espectador que apagara el elemento pirotécnico y ante la desobedencia reaccionó con enojo y rememoró la tragedia vivida por los argentinos.