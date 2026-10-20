Los Fabulosos Cadillacs ofrecieron un multitudinario recital en Bogotá, Colombia, pero un episodio inesperado obligó a detener la música. Vicentico advirtió que un espectador había encendido una bengala entre el público y reaccionó con enojo. “¿Vos tenés idea de lo que significa eso para cualquier argentino?”, expresó al exigir que apagaran el elemento pirotécnico.
¿Sabés lo que significa eso para un argentino?”: el enojo de Vicentico por una bengala en pleno show
Los Fabulosos Cadillacs ofrecieron un multitudinario recital en Colombia, pero un episodio inesperado obligó a detener la música. El cantante le advirtió a un espectador que apagara el elemento pirotécnico y ante la desobedencia reaccionó con enojo y rememoró la tragedia vivida por los argentinos.
El incidente ocurrió mientras la banda interpretaba “Calaveras y diablitos”. En ese momento, los fanáticos acompañaban la canción cuando un resplandor rojo llamó la atención del cantante. Al identificar el origen de la luz, el músico señaló hacia ese sector de la multitud y lanzó un primer pedido: “Apagá la bengala”.
Vicentico hizo una pausa y esperó unos segundos para comprobar si el espectador obedecía. Sin embargo, la bengala continuó encendida, por lo que el vocalista decidió interrumpir nuevamente la presentación para reclamar con mayor firmeza.
“Pará, bolu… Apagá la bengala, ¿vos tenés idea lo que significa eso para cualquier argentino? ¡Apagala ya!”, manifestó, visiblemente molesto.
La reacción del cantante fue acompañada por parte del público, que también expresó su desaprobación ante el uso de pirotecnia. El momento quedó registrado en videos grabados por los asistentes y luego se difundió en las redes sociales, donde generó numerosos comentarios.
El recuerdo de Cromañón
La frase del músico fue interpretada como una referencia a la tragedia de República Cromañón, uno de los episodios más dolorosos de la historia del rock argentino. Aunque Vicentico no mencionó explícitamente ese hecho durante el recital, sus palabras llevaron a muchos usuarios a recordar lo ocurrido en diciembre de 2004.
El 30 de diciembre de ese año, una bengala encendida durante un recital de Callejeros provocó un incendio en el local República Cromañón, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. La tragedia dejó 194 muertos y más de 1.400 heridos, y marcó profundamente a la sociedad argentina, especialmente a la comunidad vinculada con el rock.
Desde entonces, el uso de elementos pirotécnicos en espacios cerrados y entre grandes concentraciones de personas quedó asociado a los graves riesgos que pueden generar. Por eso, el reclamo de Vicentico trascendió la interrupción de una canción y puso el foco en la responsabilidad de los espectadores durante los recitales.
Las reacciones en las redes sociales
Los videos del episodio despertaron una ola de comentarios. Muchos usuarios respaldaron la actitud del cantante y cuestionaron que la persona que encendió la bengala no respondiera al primer pedido.
“Hay gente muy irrespetuosa”, escribió una persona. Otra comentó: “¿Cómo vas a ignorar a Vicentico después de que te pidió que la apagaras?”. También hubo quienes hicieron referencia a la incomodidad que pudo haber sentido el espectador ante el reto público del músico: “Yo no soportaría la vergüenza si Vicentico me dice eso”.
Otros mensajes recordaron directamente a las víctimas de Cromañón. “Todavía duelen las víctimas de Cromañón”, expresó un usuario, en alusión a una tragedia que continúa presente en la memoria colectiva.
Así, el recital de Los Fabulosos Cadillacs en Bogotá quedó marcado por un momento de tensión que interrumpió la música y volvió a poner sobre la mesa los peligros de la pirotecnia entre el público. La reacción de Vicentico evidenció que, para muchos argentinos, una bengala en medio de un recital representa mucho más que un elemento de celebración.