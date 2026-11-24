La madre de Lourdes Fernández, conocida como Lowrdez, declarará este martes en el juicio oral contra Leandro García Gómez, ex pareja de la cantante de Bandana. El hombre está acusado de privarla ilegítimamente de la libertad y ejercer violencia de género contra la artista en octubre de 2025, en un departamento del barrio porteño de Palermo.
Declara la madre de Lowrdez en el juicio contra el ex novio de la cantante de Bandana
La audiencia se realizará desde las 9 en los tribunales porteños, donde también está prevista la declaración de otros testigos y se analizarán los hechos denunciados por la artista.
Mabel López brindará su testimonio a partir de las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires. Para la jornada también está prevista la declaración de otros testigos que participarán del proceso.
El testimonio de la madre
López fue quien denunció los hechos que dieron origen a la causa y negó sentirse ansiosa ante la declaración que deberá prestar durante la audiencia.
Un dato relevante del proceso es que la propia cantante no impulsó una acción penal directa contra García Gómez. Tampoco se presentó como querellante ni cuenta con representación legal en el debate oral y público.
Qué dijo Lowrdez sobre el juicio
A la salida del edificio judicial de la calle Lavalle, la artista expresó su tristeza por tener que atravesar esta situación y habló sobre el vínculo que mantuvo con el acusado.
"Es alguien a quien yo quise mucho. Nunca pensé estar en esta situación, es una pesadilla. Trato de aferrarme a los lindos momentos, pero en la relación sucedieron cosas que nos traen hoy a este lugar", manifestó.
El informe sobre la cantante
Durante la investigación, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación elaboró un informe en el que advirtió sobre distintos aspectos de la situación atravesada por Fernández.
El documento señaló que "se observaron indicios (…) de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia (…)".
Además, describió el caso como un "entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada".
Cómo fue el operativo
Leandro García Gómez fue detenido el 23 de octubre de 2025 en su departamento de Palermo, luego de que la cantante permaneciera privada de su libertad durante varios días.
Después de varios intentos de allanamiento, efectivos de la Policía de la Ciudad consiguieron ingresar al inmueble durante la noche de ese jueves. En el interior encontraron a Lowrdez en una situación de extrema vulnerabilidad y procedieron a detener a su ex pareja.
De acuerdo con la descripción del procedimiento, la artista estaba "sentada en la cama matrimonial de una de las habitaciones con signos de somnolencia y visible estado de vulnerabilidad".
Por su parte, García Gómez fue localizado escondido dentro de un armario y quedó inmediatamente detenido.
El juicio continuará este martes con la declaración de Mabel López y otros testigos, en una jornada que permitirá avanzar en la reconstrucción de los hechos denunciados y en el análisis de las responsabilidades del acusado.