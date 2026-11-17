Causa penal

Lowrdez Fernández declaró en el juicio contra su expareja por violencia de género

La cantante de Bandana compareció ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 pese a no ser querellante en la causa. El acusado, Leandro García Gómez, permanece detenido y enfrenta una posible pena de hasta 15 años de prisión.