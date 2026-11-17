Lourdes Fernández, conocida como Lowrdez e integrante del grupo Bandana, prestará declaración este martes en el juicio oral contra su expareja, Leandro García Gómez, acusado de ejercer violencia de género contra la cantante en un departamento del barrio porteño de Palermo, en octubre de 2025.
Lowrdez de Bandana declara en el juicio que podría terminar con su ex condenado a 15 años
El proceso judicial investiga los hechos ocurridos en octubre de 2025 en un departamento de Palermo. El acusado, Leandro García Gómez, permanece detenido en la cárcel de Ezeiza.
La audiencia comenzará a las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires. La información fue confirmada por Mabel López, madre de la artista, quien también anticipó que durante la jornada comparecerán otros testigos.
Una declaración esperada
El testimonio de Fernández genera especial expectativa porque la cantante no presentó una denuncia penal contra García Gómez, no participa como querellante y tampoco cuenta con representación legal propia en el juicio.
Su madre confirmó que estará presente en el edificio judicial de la calle Lavalle, aunque no podrá ingresar a la sala de audiencias hasta que llegue su turno de declarar.
Por su parte, el acusado permanece detenido en el penal de Ezeiza. Durante la primera jornada del debate oral se negó a prestar declaración y, en caso de ser encontrado culpable, podría recibir una condena de hasta 15 años de prisión efectiva.
El riesgo para la cantante
Aunque Fernández no impulsó directamente una acción penal, la Cámara del Crimen determinó que había sido víctima de una situación de alto riesgo y que los hechos investigados efectivamente ocurrieron.
En ese contexto, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia elaboró un informe en el que advirtió sobre distintos indicadores relacionados con la situación atravesada por la artista.
El documento señaló que existían indicios de una percepción del riesgo disminuida y vinculada con la naturalización de situaciones de violencia.
Además, describió el caso como un escenario de “entrampamiento vincular”, atravesado por una situación de violencia de género de larga data que, según la evaluación, sería invisibilizada por la propia entrevistada.
Cómo fue el operativo
El episodio que dio origen a la causa ocurrió el 23 de octubre de 2025, cuando García Gómez fue detenido en su departamento de Palermo después de que la cantante permaneciera allí durante varios días sin poder salir, según la investigación.
La denuncia fue realizada por Mabel López, quien alertó que llevaba varios días sin poder comunicarse con su hija.
Después de varios intentos de allanamiento, efectivos de la Policía de la Ciudad consiguieron ingresar al inmueble durante la noche de ese jueves.
En el interior encontraron a Fernández en una situación de extrema vulnerabilidad. Según las actuaciones, estaba sentada en la cama matrimonial de una de las habitaciones, con signos de somnolencia y un evidente estado de vulnerabilidad.
García Gómez, en tanto, fue encontrado escondido dentro de un armario y quedó detenido.
Este martes, el testimonio de la cantante será uno de los momentos centrales del juicio que busca determinar la responsabilidad penal de su expareja por los hechos denunciados.