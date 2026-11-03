Este comenzará el juicio contra Leandro García Gómez, expareja de Lowrdez, integrante de Bandana, acusado de ejercer violencia de género contra la cantante en octubre de 2025. Aunque la artista no realizó una denuncia directa, durante la investigación judicial se acreditó que atravesó una situación de alto riesgo y que los hechos denunciados efectivamente ocurrieron.
Comienza el juicio contra la expareja de Lowrdez de Bandana por violencia de género
El debate oral comenzará a las 9 en los tribunales porteños. El acusado permanece detenido en Ezeiza y enfrenta cargos que podrían derivar en una pena de hasta 15 años de prisión.
El debate comenzará a las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires. García Gómez, quien permanece detenido en la cárcel de Ezeiza, está acusado de lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas, todos agravados por el vínculo. En caso de recibir una condena, podría enfrentar hasta 15 años de prisión efectiva.
Los delitos por los que será juzgado
La causa presenta particularidades debido a que la cantante no impulsó directamente la acción penal durante la investigación. Por ese motivo, no participa como querellante y podría ser convocada a declarar en el debate oral en calidad de testigo.
Sin embargo, la falta de una denuncia directa por parte de la artista no impidió que la Justicia avanzara con el expediente. La Cámara del Crimen consideró acreditado que Lowrdez fue víctima de una situación de alto riesgo y que los episodios investigados sucedieron.
Qué reveló el informe
Durante la investigación intervino la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que elaboró un informe sobre la situación de la cantante.
El documento señaló que se observaron indicios de una “percepción subjetiva de riesgo deficitaria”, vinculada con la naturalización de la violencia. Además, describió el caso como un “entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada”.
La detención en Palermo
El episodio que dio origen a la causa ocurrió el 23 de octubre de 2025, cuando García Gómez fue detenido en su departamento del barrio porteño de Palermo. La investigación comenzó luego de que Mabel López, madre de la cantante, denunciara que llevaba varios días sin poder comunicarse con su hija.
Después de varios intentos de allanamiento, durante la noche de ese jueves efectivos de la Policía de la Ciudad consiguieron ingresar al inmueble. Allí encontraron a Lowrdez en un grave estado de vulnerabilidad y detuvieron a su expareja.
De acuerdo con las actuaciones, la cantante estaba sentada en la cama matrimonial de una de las habitaciones, con signos de somnolencia y un visible estado de vulnerabilidad. García Gómez, por su parte, fue encontrado escondido dentro de un armario.