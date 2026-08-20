Agustín Sugo, hijo del cantante uruguayo Lucas Sugo, despidió públicamente a su hermana Florencia Victoria Sugo Da Rosa, quien murió a los 23 años después de atravesar una extensa enfermedad oncológica.
La despedida del hijo de Lucas Sugo tras la muerte de su hermana: “Te voy a amar siempre”
Agustín Sugo compartió un mensaje en redes sociales donde recordó a Florencia Victoria, quien falleció a los 23 años tras una extensa lucha contra una enfermedad oncológica.
Tras conocerse la noticia, Agustín compartió un mensaje en sus redes sociales en el que habló sobre el dolor por la pérdida y dejó una reflexión dirigida a sus seguidores. En medio del difícil momento familiar, pidió valorar los vínculos y disfrutar del tiempo junto a los seres queridos.
La enfermedad
Florencia había recibido el diagnóstico a comienzos de 2025. En marzo de 2026, la joven había compartido en sus redes sociales un balance sobre el año transcurrido desde que conoció su situación de salud.
Según había explicado entonces, padecía un carcinoma de sitio primario desconocido, con una masa tumoral principal localizada en la zona de los pulmones.
Durante ese período, atravesó un extenso proceso relacionado con la enfermedad hasta su fallecimiento a los 23 años.
La palabra de Agustín Sugo
A través de Instagram, Agustín expresó el impacto que le provocó la muerte de su hermana y aprovechó su publicación para transmitir una reflexión sobre la importancia de los afectos.
“No sé ni cómo explicar o qué decir, solo simplemente amen a su familia y vivan la vida que solo es una y de un día para el otro pueden o no estar”, escribió.
Luego pidió disfrutar cada momento junto a las personas cercanas y destacó el valor de los vínculos. “Disfruten minuto a minuto con las personas y los seres queridos que te rodean, sean amigos o familia, y que sumen lindas cosas positivas a tu vida y, sobre todo, mucho amor”, expresó.
El último mensaje para su hermana
En la misma publicación, Agustín se dirigió directamente a Florencia y le dedicó unas sentidas palabras de despedida.
“Te amo y siempre te voy a amar, mi hermanita querida, de mi alma, entera. Estás en un lugar mejor y ese dolor que tanto sufriste estos últimos tiempos ya pasó y calmó”, manifestó.
El joven también contó que, pese al dolor por la pérdida, encontraba algo de tranquilidad al saber que su hermana había estado acompañada por sus seres queridos en sus últimos momentos.
“Te vamos a extrañar muchísimo todos los días, pero me quedo tranquilo sabiendo que te fuiste sin dolor y rodeada de las personas que más amas y te quieren en este mundo”, señaló.
El pedido de respeto
Hacia el final de su mensaje, Agustín pidió especialmente respeto y acompañamiento para su familia mientras atraviesan el duelo. “Solo pido que por favor tengan mucho, pero muchísimo, respeto porque es una situación muy difícil. Solo necesitamos fuerzas, abrazos y mensajes lindos, principalmente mamá y papá”, expresó.
Finalmente, volvió a despedirse de su hermana y aseguró que tanto él como el resto de la familia la extrañarán profundamente.