Lucy Davis, la actriz más conocida por interpretar a Dawn Tinsley en The Office, ha anunciado que padece cáncer de mama incurable en fase cuatro.
Lucy Davis padece cáncer de mama en etapa cuatro, una enfermedad incurable
La actriz, conocida por su participación en las series The Office y Sabrina, anunció que la enfermedad ha hecho metástasis en sus huesos y que ya es demasiado tarde para la quimioterapia.
La mujer de 53 años dijo que le diagnosticaron la enfermedad hace un año y medio y que esta había hecho metástasis en los huesos, incluyendo la columna vertebral, la cadera derecha y las costillas. Añadió que ya era demasiado tarde para la quimioterapia.
Davis escribió en Instagram el martes: "Por ahora, estoy tratando de vivir lo que me queda de vida de la manera más divertida posible".
Reflexiones sobre el aprendizaje del cáncer
Siempre me gusta encontrar las lecciones que se pueden aprender de cualquier cosa negativa que suceda. Y el cáncer no me ha decepcionado en ese sentido; he aprendido mucho de él y estoy agradecida por ello.
Como algunos de ustedes sabrán, el dolor puede ser realmente intenso. Estar de pie y caminar durante mucho tiempo puede ser difícil, y a veces necesito usar una silla de ruedas (así que si me ven caminando en una, ¡no duden en empujarme!).
Davis, hija del comediante Jasper Carrott, dijo que una de las cosas más importantes que la habían ayudado era el humor, y les pidió a sus amigos y familiares que se burlaran de ella "tanto como fuera posible" y que no la trataran como a una "persona enferma".
La importancia del humor en su vida
“No hay nada que te haga sentir peor que ser tratado como si estuvieras enfermo”, añadió.
No me asusta lo que venga después. Estoy en paz con ello. Volveré a ver a mi Gracie [mi perra fallecida] antes de lo previsto, y para mí, dejar mi cuerpo físico solo significa ir a casa. Todo el duelo es para mi familia; es mucho más difícil para ellos que para mí.
Davis saltó a la fama interpretando a la recepcionista Dawn en la versión original de The Office, que narraba la vida de los trabajadores de la empresa papelera Wernham Hogg en Slough, con el cocreador de la serie, Ricky Gervais, en el papel del gerente David Brent.
Interpretó a Hayley Jordan en el programa The Archers de BBC Radio 4 durante casi 10 años y apareció en la comedia Shaun of the Dead de 2004 junto a Simon Pegg y en la serie de Netflix Chilling Adventures of Sabrina.
Dijo que continuaría trabajando por los derechos de los animales y que le gustaría seguir trabajando como actriz, un trabajo que, según ella, era una de las "mayores alegrías" de su vida.
Ella dijo: “Para quienes estén pasando por una situación similar a la mía, les deseo lo mejor. El cáncer nos exige mucho, tanto física como mentalmente. Y cada uno tiene la libertad de afrontarlo como mejor le parezca”.