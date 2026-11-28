Luis Ventura fue internado de urgencia este viernes por la noche luego de sufrir un pico de presión arterial mientras se dirigía al aeropuerto internacional de Ezeiza para viajar a Miami. El periodista tenía previsto asistir este domingo a una nueva entrega de los premios Martín Fierro Latino, pero debió cancelar el viaje y permanecer bajo observación médica en el Sanatorio de la Trinidad.
Internaron de urgencia a Luis Ventura cuando se dirigía a Ezeiza para viajar a Miami
El periodista presentó una alteración en su presión arterial y debió recibir atención médica en el Sanatorio de la Trinidad. Su ausencia también pone en duda quién dará el discurso de apertura de los premios Martín Fierro Latino.
La noticia fue confirmada en vivo por el periodista Nicolás Peralta durante el programa SQP, que se emite por América TV.
Según su relato, Ventura había terminado su habitual programa en Radio Del Plata y se trasladaba hacia Ezeiza junto a su colega Daniel Gómez Rinaldi cuando comenzó a sentirse mal. Ante el episodio, interrumpieron el recorrido y lo llevaron a un centro médico para que recibiera atención.
El estado de salud
Desde el entorno del presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) pidieron que se eviten las comunicaciones telefónicas para que pueda descansar mientras los profesionales realizan distintos estudios clínicos.
De acuerdo con la información que trascendió, el conductor atravesaba un período de intenso estrés y desgaste físico desde su regreso de Uruguay, donde la semana pasada se habían realizado los premios Martín Fierro.
A esa agenda exigente también se sumaban los próximos compromisos de APTRA, entre ellos las ceremonias dedicadas a Salud y Danza.
Quién podría reemplazarlo en los Martín Fierro Latino
La internación de Ventura también generó incertidumbre sobre quién estará a cargo del tradicional discurso de apertura de la ceremonia prevista para este domingo en Miami, Estados Unidos.
Nicolás Peralta explicó que la decisión deberá tomarse entre los integrantes de APTRA que finalmente viajen a la gala.
Entre los posibles reemplazantes mencionó al vicepresidente de la entidad, Santos Buglisi, siempre que forme parte de la delegación que asista al evento.
Su último discurso
El problema de salud del periodista se produjo apenas dos semanas después de su participación en la ceremonia de los Martín Fierro de Cable, donde estuvo a cargo del discurso de apertura.
En aquella oportunidad, Ventura defendió el crecimiento de la industria audiovisual argentina y respondió a las críticas por la expansión internacional de APTRA.
"Parecería como que molesta que APTRA le vaya bien. Molesta que nos vayamos a China, molesta que vamos a Uruguay, molesta que estamos en Latinoamérica. Molesta que vamos a Estados Unidos", expresó desde el escenario.
Ahora, el periodista deberá permanecer bajo control médico mientras se recupera del episodio que lo obligó a modificar sus planes y cancelar su participación en la ceremonia internacional.