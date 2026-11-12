La edición número 30 de los premios Martín Fierro de Cable, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), se llevaron adelante este jueves 12 de noviembre, con homenajes, momentos especiales, además de las 35 categorias.
Premios Martín Fierro de Cable 2026: todos los ganadores
La gala se llevó adelante este jueves 12 de noviembre con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe.
La gala premió a lo mejor de la televisión de cable emitido en el año 2025. Entre los programas ternados, se encuentran Duro de Callar (Tomás Méndez, Crónica) y Redespiertos (Guido Martínez, TN). En magazine compiten Arranca la tarde (Marina Calabró y Facundo Pastor, A24), Duro de Domar (Pablo Duggan, C5N) y Basta Baby (A24).
El primer homenaje fue para Eduardo Eurnekian. A la hora de presentar el reconocimiento, se señaló que el fin fue "honrar y homenajear a un hombre que fue uno de los pioneros de la televisión por cable". A continuación, inició un breve repaso por su carrera.
Junto a las imágenes, la voz en off destacó: "Es el hombre que trajo la televisión por cable a Argentina. Escribió una página histórica y deja un legado que lo distingue en la televisión argentina".
Durante la alfombra roja, el periodista Baby Etchecopar reveló: "Hace 20 horas que estaba en el quirófano. Me operaron porque empecé con una obstrucción urinaria. Me dieron el alta hoy".
"Vengo a acompañar a APTRA, a los compañeros y al canal. En el último, la gente que no ganaba, se iba. Me voy a quedar hasta que me dé el físico. Me nominan siempre, pero nunca me lo dan. Lo palpitás. Vengo, me divierto y los quiero a todos", cerró.
La transmisión inició con unas palabras del presidente de APTRA, Luis Ventura: "La celebración es algo que los argentinos perdemos en los últimos años, dejamos de celebrar a nuestros profesionales y festejar el trabajo, los contenidos, lo que exportamos y el Martín Fierro está para eso. Los medios de comunicación argentinos son los mejores del mundo".
Los ganadores
.- Labor humorística
Ariel Tarico (Solo una vuelta más y Tarico Fake News - TN)
.- Cultural / educativo
Mi país (Victoria Vanella – Argentina 12)
- Deportivo
Paso a paso (Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi – TyC Sports)
- Arte, moda y tendencia
Mandinga Tattoo (Diego Staropoli – Canal de la Ciudad)
- Panelista
Rodolfo Cingolani (Dale al medio y Presión alta – TyC Sports)
- Columnista de espectáculos
Alejandra Peñalva (TN de 10 a 13 y TN Fin de Semana – TN)
-Juegos / entretenimientos / reality / humor
Tarico Fake News (Ariel Tarico – TN)
-Mejor señal de noticias
A24
– Económico
Economía & Real Estate (Daniel Zampone – Metro)
.- Programa rural
Tranquera abierta (Canal Rural)
- De entrevistas
Luis Novaresio entrevista (Luis Novaresio – A24)
- Musical
Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)
- Noticiero diurno
Siempre noticias (Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso – Crónica TV)
.- Temas médicos
Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
– Periodístico
WIFI (Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti – A24)
- Infantil / juvenil
Selenkay – Segunda temporada (Gina Mastronicola, Alejandro Paker, Mónica “Monna” Antonopulos y Manuel Ramos – Disney Channel).
- Columnista policial/judicial
Nicolás Pizzi (La Nación +)
.- Culinario
Maestros de la medialuna (Juan Manuel Herrera – El Gourmet)
- Labor conducción masculina
Eduardo Feinmann (Noticiero A24 – A24)
- Turismo y tiempo libre
Turismo Argentina (Diego D’Angelo – Metro)
- De servicios
El defensor (Adrián Frascino – Crónica TV)
- Documental
Octubre TV (Argentina 12)
- Cronista/movilero
Alejandro Moreyra (C5N)
- Columnista económico
Andrés Lerner (Minuto Uno – C5N)
- Aviso publicitario
Easy a todo (Easy- Don by Havas)
- Periodístico deportivo
TN Deportivo (Marcelo Fiasche, Caruso Lombardi, Pablo Gravellone, Nicolás Singer, Pablo Brunetto y Diego Ruscitti - TN)