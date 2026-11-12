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30º Edición

Premios Martín Fierro de Cable 2026: todos los ganadores

La gala se llevó adelante este jueves 12 de noviembre con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe.

La gala premió a lo mejor de la televisión de cable emitido en el año 2025.La gala premió a lo mejor de la televisión de cable emitido en el año 2025.
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La edición número 30 de los premios Martín Fierro de Cable, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), se llevaron adelante este jueves 12 de noviembre, con homenajes, momentos especiales, además de las 35 categorias.

La gala premió a lo mejor de la televisión de cable emitido en el año 2025. Entre los programas ternados, se encuentran Duro de Callar (Tomás Méndez, Crónica) y Redespiertos (Guido Martínez, TN). En magazine compiten Arranca la tarde (Marina Calabró y Facundo Pastor, A24), Duro de Domar (Pablo Duggan, C5N) y Basta Baby (A24).

El primer homenaje fue para Eduardo Eurnekian. A la hora de presentar el reconocimiento, se señaló que el fin fue "honrar y homenajear a un hombre que fue uno de los pioneros de la televisión por cable". A continuación, inició un breve repaso por su carrera.

Junto a las imágenes, la voz en off destacó: "Es el hombre que trajo la televisión por cable a Argentina. Escribió una página histórica y deja un legado que lo distingue en la televisión argentina".

Durante la alfombra roja, el periodista Baby Etchecopar reveló: "Hace 20 horas que estaba en el quirófano. Me operaron porque empecé con una obstrucción urinaria. Me dieron el alta hoy".

"Vengo a acompañar a APTRA, a los compañeros y al canal. En el último, la gente que no ganaba, se iba. Me voy a quedar hasta que me dé el físico. Me nominan siempre, pero nunca me lo dan. Lo palpitás. Vengo, me divierto y los quiero a todos", cerró.

Mirá tambiénSe entregan los Martín Fierro de Cable 2026: la lista completa de ternas y nominados

La transmisión inició con unas palabras del presidente de APTRA, Luis Ventura: "La celebración es algo que los argentinos perdemos en los últimos años, dejamos de celebrar a nuestros profesionales y festejar el trabajo, los contenidos, lo que exportamos y el Martín Fierro está para eso. Los medios de comunicación argentinos son los mejores del mundo".

Los ganadores

.- Labor humorística

Ariel Tarico (Solo una vuelta más y Tarico Fake News - TN)

.- Cultural / educativo

Mi país (Victoria Vanella – Argentina 12)

- Deportivo

Paso a paso (Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi – TyC Sports)

- Arte, moda y tendencia

Mandinga Tattoo (Diego Staropoli – Canal de la Ciudad)

- Panelista

Rodolfo Cingolani (Dale al medio y Presión alta – TyC Sports)

- Columnista de espectáculos

Alejandra Peñalva (TN de 10 a 13 y TN Fin de Semana – TN)

-Juegos / entretenimientos / reality / humor

Tarico Fake News (Ariel Tarico – TN)

-Mejor señal de noticias

A24

– Económico

Economía & Real Estate (Daniel Zampone – Metro)

.- Programa rural

Tranquera abierta (Canal Rural)

- De entrevistas

Luis Novaresio entrevista (Luis Novaresio – A24)

- Musical

Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

- Noticiero diurno

Siempre noticias (Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso – Crónica TV)

.- Temas médicos

Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)

– Periodístico

WIFI (Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti – A24)

- Infantil / juvenil

Selenkay – Segunda temporada (Gina Mastronicola, Alejandro Paker, Mónica “Monna” Antonopulos y Manuel Ramos – Disney Channel).

- Columnista policial/judicial

Nicolás Pizzi (La Nación +)

.- Culinario

Maestros de la medialuna (Juan Manuel Herrera – El Gourmet)

- Labor conducción masculina

Eduardo Feinmann (Noticiero A24 – A24)

- Turismo y tiempo libre

Turismo Argentina (Diego D’Angelo – Metro)

- De servicios

El defensor (Adrián Frascino – Crónica TV)

- Documental

Octubre TV (Argentina 12)

- Cronista/movilero

Alejandro Moreyra (C5N)

- Columnista económico

Andrés Lerner (Minuto Uno – C5N)

- Aviso publicitario

Easy a todo (Easy- Don by Havas)

- Periodístico deportivo

TN Deportivo (Marcelo Fiasche, Caruso Lombardi, Pablo Gravellone, Nicolás Singer, Pablo Brunetto y Diego Ruscitti - TN)

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