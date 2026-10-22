#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Exigencia física

Maluma confesó que las campañas de moda lo llevaron a obsesionarse con la comida

El cantante colombiano contó que llegó a tener una relación problemática con la alimentación por la exigencia de lucir abdominales marcados en producciones publicitarias. Además, reconoció que todavía enfrenta episodios de ansiedad.

Maluma reveló que la presión por su imagen física afectó su relación con la comida.Maluma reveló que la presión por su imagen física afectó su relación con la comida.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El cantante colombiano Maluma contó que todavía convive con la ansiedad y recordó que atravesó una etapa en la que desarrolló una relación problemática con la comida. Según explicó, la presión por mantener una imagen física determinada para las campañas publicitarias afectó su bienestar emocional.

El artista hizo estas declaraciones durante una charla sobre salud mental en la Semana Billboard de la Música Latina, en Miami, donde también habló sobre los desafíos de la paternidad y la importancia de la terapia.

Mirá tambiénSofi Gonet contó que se inyectó un producto para bajar de peso y terminó en una guardia

Reconoció que tiene ansiedad

El intérprete, que en 2025 había hablado públicamente sobre esta condición, reconoció que sigue enfrentando momentos de ansiedad y que no siempre logra sentirse bien.

“Es que yo todavía siento mucha ansiedad”, expresó durante el encuentro. Además, señaló que sería deshonesto afirmar que su vida es perfecta y contó que cada día intenta identificar sus miedos y encontrar la manera de superarlos.

El cantante colombiano habló sobre su salud mental durante la Semana Billboard.El cantante colombiano habló sobre su salud mental durante la Semana Billboard.

El cantante también recordó que hubo una época en la que sufría dolores de cabeza de manera constante. Según relató, el estrés aumentó con la llegada de sus hijos: París, de dos años, y Orión, nacido en septiembre.

La presión por su imagen

Durante la conversación, Maluma reveló que la exigencia de lucir abdominales marcados para las campañas de moda tuvo consecuencias en su relación con la comida.

“Yo antes tenía una obsesión con la comida, yo tenía un desorden alimenticio y no lo sabía”, contó. También reconoció que, detrás de la imagen que mostraba en producciones para marcas internacionales, atravesaba dificultades personales.

El artista, que protagonizó campañas para firmas como Calvin Klein y BOSS, explicó que llegó a experimentar un malestar que iba más allá de su apariencia física.

Maluma and Susana Gomez pose on the red carpet during the 24th Annual Latin Grammy Awards show in Seville, Spain, November 16, 2023. REUTERS/Marcelo del PozoMaluma contó cómo la paternidad y la terapia lo ayudaron a encontrar un mayor equilibrio en su vida.

La terapia y la paternidad

Maluma también habló sobre los cambios que experimentó tras convertirse en padre. El nacimiento de su primera hija, París, representó una transformación profunda en su vida y lo llevó a atravesar un período de ansiedad, depresión y agotamiento físico, en un contexto marcado también por más de una década de fama internacional.

Según explicó, el acompañamiento de terapeutas y otros profesionales le permitió comprender mejor esa nueva etapa. Actualmente, aseguró que incorpora alguna forma de terapia a su rutina diaria.

Además, mencionó el libro Hábitos atómicos como una de las herramientas que lo ayudaron y sostuvo que pudo encontrar un mayor equilibrio entre su carrera, su vida personal y su familia.

El nacimiento de su segundo hijo, Orión, también fue una experiencia diferente. El cantante aseguró que esta vez se sintió con más valentía para afrontar los desafíos de la paternidad.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Show
Salud Mental

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro