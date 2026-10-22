El cantante colombiano Maluma contó que todavía convive con la ansiedad y recordó que atravesó una etapa en la que desarrolló una relación problemática con la comida. Según explicó, la presión por mantener una imagen física determinada para las campañas publicitarias afectó su bienestar emocional.
Maluma confesó que las campañas de moda lo llevaron a obsesionarse con la comida
El cantante colombiano contó que llegó a tener una relación problemática con la alimentación por la exigencia de lucir abdominales marcados en producciones publicitarias. Además, reconoció que todavía enfrenta episodios de ansiedad.
El artista hizo estas declaraciones durante una charla sobre salud mental en la Semana Billboard de la Música Latina, en Miami, donde también habló sobre los desafíos de la paternidad y la importancia de la terapia.
Reconoció que tiene ansiedad
El intérprete, que en 2025 había hablado públicamente sobre esta condición, reconoció que sigue enfrentando momentos de ansiedad y que no siempre logra sentirse bien.
“Es que yo todavía siento mucha ansiedad”, expresó durante el encuentro. Además, señaló que sería deshonesto afirmar que su vida es perfecta y contó que cada día intenta identificar sus miedos y encontrar la manera de superarlos.
El cantante también recordó que hubo una época en la que sufría dolores de cabeza de manera constante. Según relató, el estrés aumentó con la llegada de sus hijos: París, de dos años, y Orión, nacido en septiembre.
La presión por su imagen
Durante la conversación, Maluma reveló que la exigencia de lucir abdominales marcados para las campañas de moda tuvo consecuencias en su relación con la comida.
“Yo antes tenía una obsesión con la comida, yo tenía un desorden alimenticio y no lo sabía”, contó. También reconoció que, detrás de la imagen que mostraba en producciones para marcas internacionales, atravesaba dificultades personales.
El artista, que protagonizó campañas para firmas como Calvin Klein y BOSS, explicó que llegó a experimentar un malestar que iba más allá de su apariencia física.
La terapia y la paternidad
Maluma también habló sobre los cambios que experimentó tras convertirse en padre. El nacimiento de su primera hija, París, representó una transformación profunda en su vida y lo llevó a atravesar un período de ansiedad, depresión y agotamiento físico, en un contexto marcado también por más de una década de fama internacional.
Según explicó, el acompañamiento de terapeutas y otros profesionales le permitió comprender mejor esa nueva etapa. Actualmente, aseguró que incorpora alguna forma de terapia a su rutina diaria.
Además, mencionó el libro Hábitos atómicos como una de las herramientas que lo ayudaron y sostuvo que pudo encontrar un mayor equilibrio entre su carrera, su vida personal y su familia.
El nacimiento de su segundo hijo, Orión, también fue una experiencia diferente. El cantante aseguró que esta vez se sintió con más valentía para afrontar los desafíos de la paternidad.