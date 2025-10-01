Marcelo Tinelli confirmó que se reconcilió con Milett Figueroa

En una reciente declaración ante la prensa, Marcelo Tinelli se refirió directamente al revuelo que generó su anuncio de separación. Con franqueza, el conductor admitió que exponer la ruptura en su plataforma digital fue un error, desvinculando el hecho de su situación sentimental con Milett Figueroa.
"Fue, por ahí, un impulso mío por lo laboral, que no tenía que ver con lo personal, entonces lo acepto... no está mal, al contrario", explicó Tinelli, haciendo referencia a la manera en que comunicó la noticia en su programa de streaming "Estamos de paso".
De esta forma, el conductor fue tajante al cortar con los rumores: "Seguimos en pareja y estamos muy bien, qué sé yo, yo me siento muy bien... Obvio que yo, hoy por hoy, expuse algo que era más laboral y no tendría que haberlo hecho. Y bueno, ya está, puede pasar".
La relación entre Tinelli y Figueroa ha estado constantemente bajo la lupa de los medios, que no cesan de buscar motivos ocultos o conflictos. El conductor no dudó en abordar estas versiones que, según él, intentan desmerecer el vínculo.
"Desde que estamos juntos, siempre hemos todo -según otros- por interés. Siempre, por el reality, por el programa, por el Cantando, uno está interesado, otro por la pantalla, que le daba besos en pantalla por tal cosa, me humillaba ella a mí, yo la humillaba a ella... todos los comentarios han sido así, siempre dicen que ha habido algo de interés o de humillación", señaló.
Con este descargo, Tinelli dejó en claro que las habladurías de la prensa no lo desvelan, enfocándose en la realidad de la pareja más allá de las cámaras y los comentarios malintencionados.
Un palito para Pergolini
La interacción de Tinelli con los cronistas culminó con un comentario jocoso hacia su antiguo colega y rival, Mario Pergolini. Al ser felicitado por su disposición a hablar, a diferencia de otros que evitan a la prensa, el conductor de ShowMatch aprovechó para lanzar un dardo cargado de humor.
"¿Pergolini maneja moto? ¿Qué se hace el pendejo manejando una moto? Mario, daaaale, bolu... pero no va a salir en la moto, ¿cómo va a salir en la moto? Mario, no está bueno, porque los muchachos están acá, hablá con ellos", bromeó Tinelli, haciendo referencia a la supuesta maniobra de Pergolini para eludir a los periodistas en la puerta de su lugar de trabajo.
