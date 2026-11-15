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¿Martín Cirio diputado? Las declaraciones del influencer que generaron sorpresa y dudas

Durante su espectáculo “La Noche de Martina 2”, anunció que se postularía como diputado, aunque horas después publicó una historia en la que aseguró que “era bait”.

El actor explicó que su interés por distintas causas sociales.El actor explicó que su interés por distintas causas sociales.
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El influencer Martín Cirio sorprendió al público durante su espectáculo “La Noche de Martina 2”, donde anunció que tenía intenciones de ingresar a la política y presentarse como candidato a diputado.

Sin embargo, horas después publicó una historia en sus redes sociales con un mensaje que abrió interrogantes sobre sus declaraciones: “Era bait”.

Los motivos detrás del anuncio

Durante su intervención, Cirio explicó que su interés por distintas causas sociales, su participación en marchas y la difusión de información lo llevaron a pensar en dar un paso más.

Martín Cirio.“Estoy comprometido con algunas causas sociales", dijo el actor.

“Estoy comprometido con algunas causas sociales, estoy yendo a marchas, estoy informando. Y la verdad que me interesa mucho”, expresó antes de revelar su supuesto proyecto político.

“Me voy a meter en política. No voy a arrancar desde arriba, no voy a postularme a presidente. Voy a arrancar desde abajo, en la política. Me voy a postular como diputado”, aseguró ante los espectadores.

Martín Cirio.La historia de Martín Cirio.

Además, afirmó que tenía un equipo y que estaba trabajando en un proyecto, aunque no dio precisiones sobre el partido o el espacio que lo acompañaría.

Repercusión y convocatoria en redes

El influencer también convocó a sus seguidores a generar repercusión en las redes sociales con el hashtag #DiputadoTwitter y cerró su discurso con una frase que alimentó la sorpresa entre los presentes: “¡Viva Argentina! Vamos a cambiar este país, chicos”.

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No obstante, la posibilidad de una candidatura quedó envuelta en dudas después de que Cirio publicara una historia con la frase “era bait”.

Si bien el mensaje da a entender que el anuncio fue una broma, sus declaraciones durante el espectáculo y la falta de mayores precisiones dejan abierta la incógnita sobre si existe algún proyecto político real detrás de sus palabras.

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