La tensión entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo y encendido capítulo, demostrando que la disputa está lejos de cerrarse.
Continúa la guerra entre Wanda Nara y la China Suárez: nuevas acusaciones cruzadas
Lejos de calmarse tras la filtración del video en Nordelta, las famosas protagonizaron un feroz cruce en redes sociales con durísimos reproches sobre propiedades, dinero, su rol como madres y sus exparejas.
Tras la viralización del material que dejó al descubierto los duros cruces verbales durante el operativo policial en la "Casa de los Sueños" de Mauro Icardi en Nordelta, el conflicto evolucionó hacia una guerra abierta de declaraciones públicas, donde ambas figuras se lanzaron artillería pesada centrada en el plano económico, sus trayectorias y su vida privada.
El contraataque de la China y la réplica de Wanda
Lejos de guardar silencio, la actriz utilizó sus redes sociales para responder a los insultos utilizando una imagen de su infancia —un recordado comercial de pastas— para ironizar sobre los ataques recibidos y remarcar que su patrimonio y su carrera se construyeron trabajando desde niña.
"No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex", disparó Suárez, cuestionando fuertemente el pasar y los métodos de su rival.
La respuesta de la conductora no tardó en llegar y elevó el tono de la confrontación a través de historias de Instagram. Lejos de esquivar el bulto, Wanda Nara acusó directamente a la actriz de haber adquirido una propiedad en San Jorge utilizando dinero obtenido mediante extorsiones a su expareja, Benjamín Vicuña, y de haberle exigido una diferencia económica a Mauro Icardi.
“Como no le alcanzó, le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria”, sentenció sin filtro Nara, desatando un tendal de reproches sobre quién se benefició económicamente de sus respectivas relaciones.
Reproches sobre la maternidad
El enfrentamiento también escaló hacia el terreno personal y la exposición de los menores. Mientras la conductora de televisión aseguró que su talento y esfuerzo le permitieron alejar a sus hijos de entornos violentos y tildó a su contraparte de estar "sumisa y devota al macho", la contienda traspasó las pantallas y alimenta una causa judicial que sigue su curso en la fiscalía de Tigre.
Con amenazas cruzadas de llevar pruebas adicionales a la Justicia y chicanas sobre la falta de dignidad y el manejo de los vínculos amorosos, el conflicto entre ambas consolida uno de los culebrones más intensos del año en el mundo del espectáculo.