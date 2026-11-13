La polémica entre Wanda Nara y Eugenia "la China" Suárez sumó un nuevo capítulo luego de que se difundiera un video con una fuerte discusión entre ambas. Tras la repercusión de las imágenes, la conductora de MasterChef salió a aclarar lo sucedido y cuestionó que el material audiovisual se hubiera publicado de manera parcial.
Estalló otra pelea entre Wanda Nara y la China Suárez: una cámara oculta reveló insultos y amenazas
La conductora confirmó que era ella quien aparecía en el audio del enfrentamiento y cuestionó la edición del video. "Me tocaron mis hijos", sostuvo por Instagram.
A través de sus redes sociales, Wanda confirmó que era ella quien hablaba en la grabación y apuntó contra la edición del registro. "Faltan frases, editaste, dije más cosas...", escribió en una publicación sobre fondo negro, en referencia al contenido que había circulado horas antes en televisión.
La empresaria también explicó cuál habría sido el motivo de su reacción durante el enfrentamiento. "Me tocaron mis hijos, no respondí de mí", agregó, en una frase con la que buscó justificar la intensidad de sus expresiones y vincular el episodio con una situación familiar.
El video de la pelea
El registro fue difundido este viernes en el programa Puro Show, donde se escuchó un intercambio de insultos y amenazas entre Wanda Nara y la China Suárez. Aunque la conductora no aparece en las imágenes, su voz se reconoce durante buena parte de la discusión.
La grabación habría sido realizada por la actriz con su teléfono celular durante un encuentro en la denominada Casa de los Sueños, la propiedad de Mauro Icardi ubicada en el barrio privado La Isla de Nordelta.
En el audio se escucha a Wanda lanzar fuertes descalificaciones contra la actual pareja del futbolista. La China, por su parte, responde a las provocaciones y cuestiona las amenazas que recibe durante el intercambio.
La difusión del material generó repercusiones por el tono de la conversación y por el contexto en el que se habría producido. Según explicó Angie Balbiani, panelista del ciclo televisivo, Wanda había llegado al domicilio para buscar a una de sus hijas y se encontró allí con la actriz.
Un conflicto familiar
El episodio se habría producido durante el operativo policial realizado en la vivienda de Icardi, luego de que la hija mayor del futbolista y Wanda Nara denunciara un presunto episodio de violencia por parte de su padre.
En ese contexto, el delantero se presentó el jueves ante la fiscalía de Tigre para declarar en la causa por presuntas lesiones leves agravadas. Durante su exposición, negó haber ejercido violencia y aportó material audiovisual relacionado con lo ocurrido en la propiedad.
Ese procedimiento también había quedado atravesado por otro enfrentamiento, esta vez entre Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, y el futbolista. En una grabación que trascendió previamente se escuchaban amenazas dirigidas a Icardi.
La nueva filtración sumó otro registro a una disputa que involucra a la expareja, sus actuales compañeros sentimentales y que también tiene derivaciones judiciales.
Por el momento, Wanda no amplió públicamente sus explicaciones sobre las frases que, según aseguró, quedaron afuera del video difundido. Su descargo, sin embargo, volvió a poner en el centro de la escena el enfrentamiento con la China Suárez y la exposición mediática de un conflicto que involucra también a sus hijos.