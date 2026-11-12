Denuncia de Wanda Nara

Mauro Icardi declaró ante la fiscalía y negó haber protagonizado un episodio de violencia con su hija

El futbolista se presentó ante la fiscalía de Tigre para dar su versión sobre el episodio ocurrido en su casa de Nordelta. Su abogado, Francisco Oneto, aseguró que rechazó las acusaciones y explicó cuál habría sido el origen de la discusión familiar.