Mauro Icardi se presentó este jueves ante la fiscalía de Tigre para declarar en el marco de la causa judicial iniciada a partir de la denuncia de Wanda Nara por un presunto episodio de violencia contra una de las hijas que tienen en común.
Mauro Icardi declaró ante la fiscalía y negó haber protagonizado un episodio de violencia con su hija
El futbolista se presentó ante la fiscalía de Tigre para dar su versión sobre el episodio ocurrido en su casa de Nordelta. Su abogado, Francisco Oneto, aseguró que rechazó las acusaciones y explicó cuál habría sido el origen de la discusión familiar.
Luego de la audiencia, su abogado, Francisco Oneto, brindó detalles sobre el testimonio del delantero y sostuvo que su defendido negó que se hubiera producido una situación de agresión.
Según explicó el letrado en declaraciones al programa Puro Show, de eltrece, Icardi relató lo sucedido durante aquella noche y expuso su propia interpretación del conflicto. De acuerdo con la versión presentada por el futbolista, la discusión se habría originado por una diferencia relacionada con una reunión que la menor quería realizar.
La declaración se produjo después del procedimiento policial realizado en la vivienda del jugador, ubicada en Nordelta, a raíz de la denuncia presentada por su expareja. La investigación busca esclarecer las circunstancias del episodio y determinar qué ocurrió entre el futbolista y su hija.
Qué dijo Mauro Icardi sobre la discusión con su hija
Al referirse al contenido de la declaración, Oneto señaló que el futbolista negó que hubiera existido un hecho de violencia. El abogado explicó que Icardi dio detalles de lo sucedido y planteó que el desacuerdo comenzó cuando la niña manifestó su intención de organizar una reunión y él no estuvo de acuerdo.
En ese sentido, el representante legal resumió la postura de su defendido al señalar que, según su relato, la negativa a ese pedido fue lo que desencadenó la discusión.
La versión expuesta por Icardi forma parte de los elementos que deberán ser considerados durante la investigación judicial. Por el momento, las declaraciones del abogado reflejan la posición de la defensa y no constituyen una conclusión sobre los hechos denunciados.
La respuesta del abogado sobre las posibles denuncias y la causa
Durante el contacto con la prensa, Oneto también fue consultado acerca de la posibilidad de que Icardi hubiera presentado una denuncia por amenazas contra Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara.
Sin embargo, el abogado evitó confirmar esa información y consideró que se trataba de una especulación. En lugar de anticipar eventuales medidas judiciales, explicó que la defensa expondrá su postura a partir de las distintas versiones incorporadas al expediente.
El letrado sostuvo que será necesario analizar lo ocurrido y las declaraciones de las partes antes de establecer los próximos pasos procesales. De esta manera, dejó abierta la posibilidad de que se evalúen nuevas acciones legales en función de cómo avance la causa.
La presentación de Icardi ante la fiscalía permitió que el futbolista incorporara formalmente su versión al expediente, en una investigación que se inició tras la denuncia de Wanda Nara y que todavía debe esclarecer las circunstancias del episodio ocurrido en Nordelta.