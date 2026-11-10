La disputa legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo de máxima tensión. Tras el episodio ocurrido el pasado fin de semana en el barrio privado La Isla de Nordelta, los abogados del delantero denunciaron públicamente que la Fiscalía interviniente está poniendo "evasivas y demoras burocráticas" para tomarle declaración a su defendido.
La defensa de Mauro Icardi cruzó a la Justicia: "La causa se construye a una sola voz"
Los letrados del futbolista denunciaron evasivas de la Fiscalía para tomarle declaración tras la denuncia de Wanda Nara por presuntas lesiones a su hija Francesca. Advirtieron sobre un trato inequitativo y exigieron garantías para presentar su versión de los hechos.
El reclamo de la defensa
A través de un comunicado oficial, el equipo legal de Icardi confirmó que se presentó formalmente este martes para solicitar que el futbolista pueda brindar su versión de los hechos, amparándose en el artículo 162 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, afirmaron que no obtuvieron respuestas concretas por parte de la Justicia.
Los representantes del deportista expresaron su disconformidad con el accionar judicial y remarcaron la disparidad con la que se ha tratado a las partes.
Cuestionaron que durante el fin de semana se tomaran las declaraciones de la denunciante con extrema celeridad y se dictaran medidas restrictivas, mientras que la voluntad del imputado de defenderse se ve postergada. “La igualdad entre las partes no es un favor: es una garantía”, enfatizaron.
Allanamiento y secuestro de elementos
El conflicto se desencadenó el último viernes en la vivienda que el jugador comparte con la actriz Eugenia "China" Suárez. Según la denuncia presentada por Wanda Nara, su hija Francesca, de 11 años, habría sido reprendida y encerrada en una habitación por su padre, lo que derivó en un llamado al 911 tras un pedido de auxilio de la menor vía computadora.
A partir de la presentación, la Justicia inició una investigación por presuntas lesiones leves agravadas. En ese marco, la Policía Bonaerense concretó un allanamiento en la propiedad del delantero donde se secuestraron dispositivos electrónicos, entre ellos una computadora y un teléfono celular.
En paralelo, el juez de Garantías N° 2 de Tigre, Orlando Abel Díaz, le concedió a Icardi la eximición de prisión, por lo que continuará el proceso en libertad mientras avanza la causa.