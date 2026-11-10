Conflicto judicial

La defensa de Mauro Icardi cruzó a la Justicia: "La causa se construye a una sola voz"

Los letrados del futbolista denunciaron evasivas de la Fiscalía para tomarle declaración tras la denuncia de Wanda Nara por presuntas lesiones a su hija Francesca. Advirtieron sobre un trato inequitativo y exigieron garantías para presentar su versión de los hechos.