A más de tres décadas de haber lanzado Primer amor, el único disco de su carrera, Nicole Neumann regresó a los estudios de grabación de la mano de Martín Cirio. Este jueves estrenaron Do You Wanna Dancing, una canción pop atravesada por el humor, la estética de los años 80 y un guiño directo a una de las frases más virales de la modelo en la televisión argentina.
Nicole Neumann volvió a la música junto a Martín Cirio con un videoclip ochentoso y su frase viral
A 32 años de su único álbum, la modelo estrenó Do You Wanna Dancing, una producción retro ambientada en una clase de aerobic donde recupera su recordada declaración televisiva de 2020.
El lanzamiento generó una rápida repercusión en las redes sociales, donde los usuarios celebraron la faceta descontracturada de Neumann —cuya carrera estuvo enfocada históricamente en las pasarelas y la conducción— y bautizaron al tema como un firme candidato a convertirse en "el hit del verano".
El guiño a un meme histórico
El videoclip abre con Martín Cirio caminando por la calle mientras comenta la baja de un invitado para una producción, hasta que choca distraído contra un árbol y pierde el conocimiento.
Tras ser auxiliado, la escena se traslada a una colorida clase de aerobic, donde irrumpe Nicole Neumann con vestuario, peinado y coreografías grupales que remiten directamente a los videoclips pop de la década de 1980.
Con una letra sencilla que relata un romance adolescente de barrio ("en la esquina vive un chico que me gusta", "no sé qué hacer para darle a entender"), el punto culminante llega en el remate del estribillo, cuando la modelo entona: "Gracias a Dios existen los screenshots".
El origen de la frase
La expresión incorporada al tema nació en 2020, cuando Neumann se desempeñaba como panelista en el ciclo Nosotros a la mañana (El Trece).
En medio de su conflictiva separación del exfutbolista Fabián Cubero y tras una polémica mediática por unas vacaciones, la modelo defendió su postura al aire asegurando: "Existen siempre dos versiones y también existen las capturas de pantalla, gracias a Dios, los screenshots".
Seis años después de aquel episodio que se transformó en meme y sello personal en el mundo digital, Cirio —habitual explorador de los momentos icónicos de la cultura pop local— capitalizó el recuerdo para darle forma a este regreso musical que marca un nuevo capítulo artístico para la modelo tras 32 años.