El paso de Marilina Bertoldi por Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini en El Trece, dejó imperdibles apostillas sobre uno de los momentos más comentados de la escena musical reciente: su participación junto a Lali Espósito y Tini Stoessel en el Estadio Monumental.
Marilina Bertoldi reveló el detrás de escena del histórico beso con Lali y Tini en River
La guitarrista visitó el programa de Mario Pergolini en El Trece, contó cómo se gestó la participación junto a las popstars, admitió que la icónica escena no estaba en los ensayos y reconoció sus dudas previas al show.
Lejos de ser un plan estipulado desde el inicio, la guitarrista destapó la olla y contó cómo un mensaje de último momento terminó por definir el instante más icónico de la noche.
El secreto mejor guardado
La invitación inicial llegó directamente de parte de Lali. Tras cruzar agendas en el pasado sin poder concretar, la intérprete de "Disciplina" la convocó a una reunión en el estudio donde Bertoldi se encontraba trabajando. Fue allí donde le soltó el secreto de Estado que convertía el proyecto en algo monumental: Tini Stoessel también iba a formar parte del escenario.
"Me lo cuenta bien y ahí es donde yo intento per...", relató Marilina entre risas, dejando a gatas la palabra "bajarme". La artista confesó que mantuvo la información bajo siete llaves durante dos o tres semanas sin decírselo absolutamente a nadie.
El beso que no estaba en los ensayos
La performance replicaba el histórico tributo de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los VMAs de 2003. Sin embargo, en la previa hubo un bache creativo. Durante los ensayos generales del jueves con Tini ya presente, se practicó absolutamente todo... menos el cierre. "Ensayamos todo salvo el beso, que no iba a suceder", reveló Bertoldi con ironía.
La iniciativa de completar el cuadro escénico nació de su propio análisis. El viernes, día libre previo al concierto, le mandó un mensaje directo a Lali: "Me parece que quizás quede raro si pasa toda esta perfo y no sucede". La respuesta de Espósito fue inmediata y contundente: "Yo recoincido con vos".
A pesar de que el engranaje creativo funcionaba a la perfección, los fantasmas internos aparecieron. Bertoldi admitió que sufrió un clásico ataque de autoboicot: "De repente digo: 'Hay alguien mejor para esto, seguro'".
A eso se sumó el temor físico de sufrir un traspié en las alturas del escenario con los tacos altos, al punto de confesar que soñó con una caída similar a la que sufrió alguna vez Amaia Montero en plena actuación.
El resto es historia conocida: el sábado en Núñez, vestidas de novia y recreando el espíritu de los grandes hitos pop, las tres artistas coronaron la noche con un cruce que ya quedó grabado a fuego en la cultura musical argentina, coronado por el reconocimiento de Marilina a otras grandes guitarristas del país como María Gabriela Epumer, Lula Bertoldi y Lucy Patanè.