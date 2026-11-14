"Era raro que no pasara"

Marilina Bertoldi reveló el detrás de escena del histórico beso con Lali y Tini en River

La guitarrista visitó el programa de Mario Pergolini en El Trece, contó cómo se gestó la participación junto a las popstars, admitió que la icónica escena no estaba en los ensayos y reconoció sus dudas previas al show.