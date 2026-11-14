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El gesto de Tini Stoessel con los hijos de Rodrigo De Paul que llamó la atención en redes

La cantante volvió a demostrar el cariño que siente por el futbolista y sus dos hijos, Francesca y Bautista, fruto de su relación anterior con Camila Homs. El gesto se conoció a pocos días de la boda simbólica que la pareja celebrará en diciembre.