Tini Stoessel y Rodrigo De Paul atraviesan un gran momento sentimental y cada vez falta menos para su casamiento. Mientras se preparan para dar un nuevo paso en su relación, la artista tuvo un gesto público que llamó la atención de sus seguidores: expresó su amor por el futbolista y también por los dos hijos que él tuvo con Camila Homs.
El gesto de Tini Stoessel con los hijos de Rodrigo De Paul que llamó la atención en redes
La cantante volvió a demostrar el cariño que siente por el futbolista y sus dos hijos, Francesca y Bautista, fruto de su relación anterior con Camila Homs. El gesto se conoció a pocos días de la boda simbólica que la pareja celebrará en diciembre.
Todo ocurrió a partir de una publicación que De Paul compartió en Instagram, donde reunió distintas imágenes de sus últimos días. Entre los momentos retratados aparecieron Francesca y Bautista, además de la nueva mascota que se incorporó recientemente a la familia.
La reacción de Tini no pasó inadvertida. “Los amooo”, comentó la cantante, dejando en evidencia el afecto que siente por los chicos. No es la primera vez que la artista tiene demostraciones públicas de cariño hacia ellos.
La vida de Tini y De Paul en Miami
Actualmente, la pareja vive en Miami, donde el futbolista desarrolla su carrera y comparte equipo con Lionel Messi, uno de sus grandes amigos.
De todos modos, la distancia nunca fue un impedimento para acompañarse en sus respectivos compromisos profesionales. De Paul también viajó a distintos destinos para estar presente en los shows de Tini, especialmente durante su última gira, Futttura.
En las redes sociales, ambos suelen compartir momentos de su vida cotidiana y distintas postales de su relación, que volvió a quedar en el centro de la atención por la cercanía de su casamiento.
Cómo será la boda
La celebración también comenzó a generar expectativas por algunos detalles que trascendieron en los últimos días. Según contó Yanina Latorre en el programa SQP, por América, Tini está involucrada directamente en la organización y diseñó una propuesta inspirada en tres películas que representan la historia de amor de la pareja.
“Ella lo escribió como si fuera un show, tiene una temática muy particular y se basó en tres películas que los identifican a ellos por su historia de amor. Va a ser como estar en Disney, muy Tini. De todo se va a ocupar ella”, relató la panelista.
De acuerdo con la información difundida, la boda tendrá lugar el 19 de diciembre en el complejo Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.