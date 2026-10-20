“Mi mujer me lo agradece”

Mario Pergolini confesó una intimidad sobre su matrimonio y generó la risa de sus compañeros

Durante una distendida charla con Evelyn Botto y Agustín “Rada” Aristarán sobre la salud sexual y las costumbres en las relaciones de parejas, el conductor reveló un hábito que tiene cuando se produce un encuentro íntimo con su esposa: “Yo paro, yo me saco siempre las medias".