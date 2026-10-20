Mario Pergolini reveló un particular hábito que tiene antes de tener relaciones sexuales con su esposa, Dolores Galán, durante una charla distendida en Otro Día Perdido, el ciclo que conduce por El Trece. El comentario surgió mientras conversaba con Evelyn Botto y Agustín “Rada” Aristarán sobre salud sexual y costumbres en la intimidad.
Mario Pergolini confesó una intimidad sobre su matrimonio y generó la risa de sus compañeros
Durante una distendida charla con Evelyn Botto y Agustín “Rada” Aristarán sobre la salud sexual y las costumbres en las relaciones de parejas, el conductor reveló un hábito que tiene cuando se produce un encuentro íntimo con su esposa: “Yo paro, yo me saco siempre las medias".
“Yo paro, yo me saco siempre las medias. Mi mujer me lo agradece, que es lo primero que hago”, confesó el conductor, provocando las risas de sus compañeros.
A partir de esa revelación, Pergolini reflexionó con humor sobre cómo cambian las dinámicas de pareja con los años de convivencia. “Cuando estás casado es todo medio una charla: ‘Che, ¿qué tal ahora?’, ‘bueno, sí’. Empezás a desvestirte lentamente mientras hablás de los pibes”, comentó, en referencia a la naturalidad con la que la intimidad se integra a la rutina matrimonial.
"Es fundamental"
Rada coincidió con la importancia de ese gesto y también se pronunció a favor de quitarse las medias antes de un encuentro íntimo. “La sacada de medias es fundamental. Hay que sacarse las medias, por favor”, expresó el humorista.
Pergolini, por su parte, fue más allá y explicó que le resulta incómodo compartir la cama con alguien que duerme con medias. “Odio dormir y sentir que el otro tiene medias. Sobre todo si es hombre, porque no me gusta dormir con hombres”, lanzó entre risas.
Evelyn Botto sumó otra perspectiva a la conversación y señaló que algunas personas prefieren mantener las medias puestas durante las relaciones sexuales por vergüenza o inseguridad respecto de sus pies. “Por eso la gente intima con medias, porque tiene los dedos así”, explicó la panelista.
El intercambio se produjo en el marco de una charla sobre salud íntima que también incluyó referencias a los hongos vaginales y la onicomicosis, una infección que afecta las uñas. En ese contexto, Mario Pergolini destacó que actualmente existe una mayor apertura para hablar de estos temas en televisión. “Antes no hablábamos de eso”, señaló, mientras Botto celebró que se aborden con naturalidad.
Una vida familiar de bajo perfil
La espontaneidad con la que el conductor habló de su intimidad contrastó con el perfil reservado que suele mantener respecto de su matrimonio con Dolores Galán. La pareja está casada desde 1990 y construyó una familia alejada de la exposición mediática.
Galán es psicóloga y desarrolló su carrera profesional fuera del ambiente del espectáculo. A lo largo de los años, Pergolini destacó en distintas oportunidades la importancia de su esposa en el equilibrio entre su actividad pública y su vida personal.
Juntos tienen tres hijos: Tomás, Valentina y Matías, quienes crecieron con un perfil discreto pese a la popularidad de su padre. Cada uno desarrolló sus propios intereses profesionales, vinculados con los medios de comunicación, los proyectos artísticos y la música.
Aunque el conductor suele mantener su vida privada lejos de las cámaras, su comentario en Otro Día Perdido permitió conocer un detalle cotidiano de la convivencia con su esposa y generó un divertido momento en el estudio.