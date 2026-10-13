La ausencia de David Bisbal en Otro día perdido sorprendió al público que esperaba ver al cantante español en el programa de este lunes. Aunque su participación había sido anunciada días atrás, Mario Pergolini abrió la emisión con una serie de comentarios irónicos que transformaron el imprevisto en un divertido paso de comedia junto a Agustín “Soy Rada” Aristarán y Evelyn Botto.
Mario Pergolini ironizó sobre la visita fallida de David Bisbal a "Otro día perdido"
La participación del cantante en el programa había sido anunciada el viernes pasado por el conductor. Ante la ausencia, decidió transformar el imprevisto en un divertido ida y vuelta con Agustín “Soy Rada” Aristarán y Evelyn Botto: "Creía que iba a venir, pero…”
“El viernes pasado les habíamos prometido hoy un invitado. De hecho, hay un montón de gente que está acá, creía que iba a venir David Bisbal, pero…”, expresó el conductor al comienzo del ciclo, antes de dejar la frase inconclusa y dar pie a las bromas de sus compañeros.
La primera en reaccionar fue Evelyn Botto, quien manifestó su sorpresa por la ausencia del artista. “¿Cómo que no? Yo practiqué todo el fin de semana”, comentó, antes de interpretar parte de Ave María, uno de los grandes éxitos del cantante.
Pergolini aprovechó la situación para sumar una cuota de ironía. “Digo: ‘David Bisbal viene al programa’, todo. Y hasta que dije: ‘Pará, ¿quién es David Bisbal?’”, lanzó entre risas.
Botto intentó refrescarle la memoria con otra canción emblemática del español, Bulería, pero el conductor continuó con sus ocurrencias. Incluso aseguró que había decidido cancelar la invitación después de escuchar sus temas: “Ahí le mandé a decir que no venga”.
Las canciones fueron el centro de las bromas
El intercambio continuó con referencias a las letras de los éxitos del cantante. Cuando Soy Rada destacó que se trataba de una estrella internacional, Pergolini respondió con una observación sobre uno de los versos más conocidos de Ave María: “Una estrella internacional, pero que canta ‘Ave María, ¿cuándo serás mía?’”.
La frase dio lugar a nuevas bromas sobre las metáforas de la canción. Botto sumó otro fragmento del tema, mientras el conductor modificaba parte de la letra para llevar la conversación hacia el absurdo.
Sin embargo, uno de los momentos más divertidos llegó cuando Pergolini admitió que no entendía el significado de Bulería, el título de otro de los grandes éxitos de Bisbal.
“No entiendo, no sé qué quiere decir. Yo hablo con un tipo, no sé qué quiere decir bulería. Es su segundo éxito más grande”, comentó.
La respuesta de Botto desató las risas en el estudio: “Donde venden los bulones”. A partir de esa ocurrencia, Pergolini transformó la palabra en “bulonería”, mientras Soy Rada se sumaba al juego y destacaba lo atractivos que le parecían esos comercios.
El sketch continuó con una referencia a la tornería y otras asociaciones inesperadas, en una conversación que convirtió la ausencia del invitado en el eje humorístico de la apertura del programa.
Cuándo estará David Bisbal en Otro día perdido
A pesar de las bromas, la visita del cantante español no habría sido cancelada. Según la información obtenida, el encuentro entre David Bisbal y Mario Pergolini se concretaría este martes y sería grabado para su posterior emisión en el ciclo nocturno.
De esta manera, lo que comenzó como una ausencia inesperada terminó convirtiéndose en una divertida secuencia televisiva. Con sus comentarios irónicos y las intervenciones de sus compañeros, Pergolini aprovechó la situación para repasar algunos de los temas más conocidos del artista y construir un sketch que giró entre las letras de sus canciones, las bulonerías y las tornerías.