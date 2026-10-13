"Pará, ¿quién es’”

Mario Pergolini ironizó sobre la visita fallida de David Bisbal a "Otro día perdido"

La participación del cantante en el programa había sido anunciada el viernes pasado por el conductor. Ante la ausencia, decidió transformar el imprevisto en un divertido ida y vuelta con Agustín “Soy Rada” Aristarán y Evelyn Botto: "Creía que iba a venir, pero…”