Sin rencores

En Otro día perdido, Evelyn Botto sorprendió al hablar de Laurita Fernández, ex de Fede Bal: "No la odio"

La actriz fue invitada al programa de Mario Pergolini y la locutora, actual pareja del actor, dejó en claro que no existe ningún problema entre ellas y que mantiene una muy buena impresión de la artista.