La última gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe) terminó con un resultado inesperado. Después de una prueba en la que los participantes debieron preparar galletitas danesas, el jurado decidió que no hubiera ningún eliminado, por lo que Rocío Robles y Edith Hermida continuarán en la competencia al menos una semana más.
MasterChef Celebrity: quiénes estuvieron al borde de la eliminación y qué decidió el jurado
La gala estuvo marcada por las dificultades con una preparación de pastelería y un anuncio de Damián Betular que tomó por sorpresa a los participantes.
Aunque ambas quedaron entre las participantes con mayores dificultades durante el desafío, sus preparaciones fueron evaluadas junto con las del resto de los concursantes y finalmente ninguna tuvo que abandonar las cocinas.
Cómo fueron las preparaciones
Durante la degustación, la propuesta de Rocío Robles no terminó de convencer a Damián Betular. El pastelero comparó las galletitas que presentó la periodista deportiva con unos polvorones, en una devolución que dejó en evidencia algunos aspectos por mejorar.
Germán Martitegui también encontró detalles para señalar. Si bien reconoció algunos aciertos, observó que la masa sablée estaba demasiado procesada y que no había conseguido la textura arenosa característica de esa preparación.
Por su parte, Edith Hermida decidió ponerle un nombre particular a su plato: "La catástrofe que no fue", en alusión a los inconvenientes que había atravesado mientras elaboraba las galletitas.
Sin embargo, su resultado recibió comentarios favorables. Maru Botana destacó que la masa sablée estaba bien lograda y valoró el resultado que consiguió la conductora de Bendita TV.
La decisión del jurado
Más allá de las observaciones individuales, los especialistas realizaron una evaluación general positiva de la prueba. Coincidieron en que esperaban encontrar preparaciones más complicadas y destacaron que los participantes habían conseguido cumplir buena parte de la consigna, aunque todavía tenían aspectos por perfeccionar.
Cuando llegó el momento de anunciar quién debía abandonar el certamen, Damián Betular sorprendió a todos al comunicar que esa noche no habría ningún eliminado.
De esta manera, tanto Rocío Robles como Edith Hermida consiguieron mantenerse en el reality y tendrán una nueva oportunidad para demostrar sus habilidades culinarias.
La advertencia para la próxima semana
Aunque la decisión significó un alivio para los participantes, el jurado dejó en claro que la exigencia aumentará en las próximas galas.
Antes de cerrar el programa, Betular anticipó que se aproxima una etapa más complicada y lanzó una advertencia: "Esto es un quiebre y la semana que viene va a ser muy difícil".
Sus palabras marcaron el inicio de una nueva etapa en la competencia, en la que los concursantes deberán estar preparados para enfrentar desafíos cada vez más exigentes.
Quiénes fueron eliminados
A lo largo de la temporada, varios participantes ya tuvieron que despedirse de las cocinas de Telefe. Entre los eliminados se encuentran:
- Pachu Peña.
- Paula Trapani.
- Morena Beltrán.
- Alejandro Lerner.
- Diego Ramos.
- Julieta Nair Calvo.