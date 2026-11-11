Julieta Nair Calvo se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity (Telefe) luego de una gala en la que los participantes debieron preparar empanadas fritas de carne. Pese a su buen desempeño a lo largo de la competencia, un imprevisto durante la preparación terminó condicionando su plato y la dejó fuera del certamen.
Un accidente en la cocina dejó a Julieta Nair Calvo fuera de MasterChef Celebrity
La participante no logró superar la prueba de empanadas fritas y se despidió entre lágrimas, luego de recibir elogios de Wanda Nara y una invitación al repechaje.
La actriz vivió un momento de frustración cuando perdió el equilibrio en su estación de cocina y todo el relleno que había preparado cayó al suelo. Aunque consiguió presentar su elaboración antes de que sonara la chicharra, no logró convencer al jurado.
El accidente
Julieta atravesaba la recta final del desafío cuando sufrió un inconveniente que cambió por completo el rumbo de la prueba. El relleno de sus empanadas terminó desparramado por el piso del estudio, lo que la obligó a reorganizarse para llegar a tiempo con la presentación.
"Me pasó algo que a los demás no", lamentó la participante al referirse al episodio.
Finalmente, logró entregar su plato dentro del tiempo establecido, pero el apuro y la falta de reposo del relleno afectaron el resultado durante la degustación del jurado.
La emoción al despedirse del programa
Tras conocer su eliminación, la actriz no pudo contener las lágrimas y destacó la experiencia que significó participar del reality gastronómico.
"Estoy emocionada, sobre todo porque la pasé re bien. Son todos lo más. También me felicito a mí misma porque salí de una zona de confort y no estuve detrás de un personaje; es algo nuevo para mí", expresó antes de dejar las cocinas.
Sus palabras reflejaron el valor que le dio a la experiencia, más allá del resultado de la competencia.
La posibilidad del repechaje
Wanda Nara también tuvo palabras de reconocimiento para la actriz y destacó tanto su desempeño como su personalidad fuera de la pantalla.
"Los papeles los hacés bárbaros, pero ninguno es tan bueno como sos vos", le dijo la conductora. Además, remarcó: "Lo hiciste increíble, te imaginábamos en la final. Te esperamos en el repechaje".
Después de la despedida, Julieta dejó su delantal y recibió una ovación de sus compañeros, que acompañaron el cierre de su participación en el certamen.
Con su salida, se sumó a la lista de eliminados de esta edición de MasterChef Celebrity, integrada hasta el momento por Pachu Peña, Paula Trapani, Morena Beltrán, Alejandro Lerner y Diego Ramos.