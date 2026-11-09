Noche de beneficios

La Negra Vernaci y Marta Fort se llevaron las medallas de MasterChef Celebrity

La noche comenzó con el desafío del canasto gigante cargado de ingredientes que los participantes debieron usar para lucirse con un pionono relleno. Antes de anunciar los resultados, el jurado anticipó que la evaluación había sido complicada: “Hay malos rellenos, malos piononos, malas presentaciones”.