La gala de beneficios de MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo como protagonistas a Elizabeth “La Negra” Vernaci, Marta Fort y Grego Rossello, quienes atravesaron una exigente prueba de piononos caseros. En juego había dos medallas, una de oro y otra de plata, pero también un delantal negro para el participante que presentara el plato menos logrado.
La Negra Vernaci y Marta Fort se llevaron las medallas de MasterChef Celebrity
La noche comenzó con el desafío del canasto gigante cargado de ingredientes que los participantes debieron usar para lucirse con un pionono relleno. Antes de anunciar los resultados, el jurado anticipó que la evaluación había sido complicada: “Hay malos rellenos, malos piononos, malas presentaciones”.
La cocina más famosa del país volvió a encender las hornallas con una nueva y exigente "Noche de beneficios", donde los participantes debieron enfrentarse al desafío del canasto gigante para preparar, en tan solo 60 minutos, un pionono relleno salado que estuviera a la altura de las expectativas: “Tan sabroso como estético y con una decoración impecable”, preció Maru Botana.
Los platos y las devoluciones
Mike Amigorena presentó una preparación que definió como “muy flow”, con pollo, palmitos, aceitunas y tomates cherry. Maru Botana elogió el sabor y destacó que era “delicioso, fresco y equilibrado”, aunque Damián Betular y Germán Martitegui señalaron que el pollo tenía una textura irregular. Campi, por su parte, eligió un relleno de atún, pero recibió críticas por la humedad de la preparación. “Hizo tanto esfuerzo para que no quede seco que quedó muy húmedo”, observaron los chefs.
Sebastián Presta apostó por una combinación de pollo, palmitos, queso crema, mayonesa, nueces y rúcula. Su plato consiguió una devolución moderadamente positiva: para el jurado, “no quedó mal”. Pablo Giralt, en tanto, preparó un pionono de roquefort y nueces inspirado en su suegro. Durante la presentación, contó emocionado: “Este programa me trasladó a esas navidades”. Sin embargo, la historia detrás de la receta terminó generando más impacto que el resultado culinario.
Hernán de Mala Fama defendió su versión de pollo y palmitos con cobertura de vitel toné. “Por fuera no es tentador, pero por dentro es una explosión de sabor”, aseguró antes de la degustación. Marta Fort también llegó con dudas sobre su preparación, que combinaba salmón ahumado, queso azul y espinaca. “Estoy muerta de miedo”, reconoció frente a los chefs, pero la devolución terminó sorprendiéndola: “Está muy bien el salmón. El pionono está luchando el primer puesto”.
La influencer admitió que “no tenía fe” en su plato, aunque finalmente consiguió ubicarse entre las mejores de la noche. Otro de los piononos destacados fue el de La Negra Vernaci, quien eligió un relleno de atún, alcaparras, verdeo y huevo duro. Después de deliberar, el jurado anunció que la conductora se quedaba con la medalla de oro, mientras que Fort obtuvo la de plata.
¿Para quién fue el delantal negro?
En el otro extremo de la competencia quedó Grego Rossello. El humorista venía de atravesar una buena racha en el certamen e incluso había recibido el reconocimiento de empleado de la semana. Sin embargo, esta vez no logró convencer a los especialistas con su pionono de salmón y terminó siendo el peor evaluado de la gala.
Finalmente, Rossello recibió el único delantal negro de la noche y quedó obligado a enfrentar una nueva instancia para asegurar su continuidad en el reality. El resultado lo afectó y no ocultó su frustración frente a las cámaras: “Estoy con ganas de abandonar, estoy triste”, expresó.
De esta manera, la prueba dejó dos grandes ganadoras y un participante en una situación complicada. Mientras La Negra Vernaci y Marta Fort celebraron sus medallas, Grego deberá superar la próxima gala de eliminación para continuar en MasterChef Celebrity.