MasterChef Celebrity

La angustia de la China Ansa durante la preparación del rogel: "Estoy frágil”

En la noche de última chance en MasterChef Celebrity la participante atravesó momentos muy complicados en la preparación del postre. Además, protagonizó un tenso intercambio con Karina Mazzocco al acusarla de robo y sorprendió al jurado con una torta que tenía más capas de las solicitadas.