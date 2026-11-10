La última noche de oportunidad en *MasterChef Celebrity* (Telefe) se convirtió en una verdadera prueba de resistencia para la China Ansa. El desafío de la noche consistió en preparar una torta rogel, una elaboración que requiere precisión, paciencia y una buena organización del tiempo.
La angustia de la China Ansa durante la preparación del rogel: "Estoy frágil”
En la noche de última chance en MasterChef Celebrity la participante atravesó momentos muy complicados en la preparación del postre. Además, protagonizó un tenso intercambio con Karina Mazzocco al acusarla de robo y sorprendió al jurado con una torta que tenía más capas de las solicitadas.
Sin embargo, la periodista estuvo al borde de las lágrimas. en primera instancia, debió distribuir sus discos de masa en seis hornos diferentes y protagonizó un divertido, aunque tenso, cruce con Karina Mazzocco. Como si fuera poco, al presentar su rogel descubrió que había cometido un error en la cantidad de capas.
La China Ansa desbordada
La distribución de los discos de masa en los hornos de sus compañeros terminó por desbordar emocionalmente a la China Ansa: “Tengo un disco en cada horno, uno en el de Juli Poggio, uno en el de la Geuna, uno en el de Karina Mazzocco, uno en el de Edith Hermida, uno en el de Rocío y uno en el de Lizy. Estoy frágil”, reconoció con la voz quebrada.
Al advertir su angustia, Maru Botana se acercó para tranquilizarla y darle indicaciones que le permitieran continuar con la preparación. “Yo soy así. Me angustio si a mi hijo le va mal y me angustio si no se me pone el bollo como tiene que estar”, explicó la periodista entre lágrimas.
La pastelera la alentó a seguir adelante y le entregó los discos que ya estaban listos. Juli Poggio también se acercó para ayudarla cuando terminó su propia preparación.
Poco después, la participante recuperó el entusiasmo al comprobar que una de las masas había salido del horno con buen color y una textura adecuada. “De repente sale un disco más o menos crocante con un lindo color y ya me empiezo a ilusionar de nuevo”, contó. Incluso se definió con humor: “Estoy ciclotímica”.
El cruce con Karina Mazzocco
Cuando parecía que la situación comenzaba a encaminarse, apareció un nuevo problema: uno de los discos de masa había desaparecido. Sin dudarlo, Ansa lanzó una acusación que sorprendió a sus compañeros: “Alguien me afanó mi disco del horno”.
La señalada fue Karina Mazzocco, quien admitió que posiblemente lo había retirado por equivocación. La confusión no resultaba extraña, teniendo en cuenta que las masas de la periodista estaban repartidas en distintos hornos de la cocina.
El episodio continuó después de la preparación. Al reencontrarse con Mazzocco, la China le dijo en tono de broma: “Te la robaste... ¡mentira, Kari!”. Sin embargo, la conductora no pareció tomarlo con demasiado humor y respondió: “China tramposa, va a quedar que soy una ladrona, ahora no te doy un abrazo”.
Desde su estación, Edith Hermida siguió atentamente el intercambio y lanzó un comentario que sumó más picante a la escena: “No se hacen cargo, son dos falsas”.
La sorpresa del jurado
Después de atravesar tantos contratiempos, llegó el momento de presentar las preparaciones frente al jurado. La torta de Ansa llamó la atención por un detalle inesperado: tenía diez capas, cuando la consigna establecía que debían ser ocho.
Germán Martitegui reconoció el esfuerzo de la participante, aunque no quedó del todo convencido con el merengue, cuya apariencia comparó con la de un “marshmallow”. Cuando le preguntó cómo lo había preparado, Ansa respondió fiel a su estilo: “¿Está espectacular o no?”.
Sin embargo, el chef no tardó en aclarar la situación: “Nadie dijo que está espectacular, te estamos preguntando cómo lo hiciste”.
Maru Botana, en cambio, tuvo una devolución más comprensiva y destacó todo lo que la periodista había conseguido superar durante la prueba. “Con todo lo que pasaste, está perfecto, pensé que no ibas a llegar a presentar ni dos capas”, expresó la pastelera.
Así, la China Ansa cerró una de sus noches más intensas en *MasterChef Celebrity*: entre lágrimas, confusiones, bromas y una torta con más capas de las indicadas, logró llegar hasta la presentación final y sorprender al jurado.