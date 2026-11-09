La cocina de MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a ser escenario de un momento inesperado. Esta vez, el protagonista fue Hernán, cantante del grupo de cumbia Mala Fama, quien sufrió un accidente mientras preparaba uno de los platos del desafío. Lo curioso fue que no se lastimó con un cuchillo ni con alguno de los utensilios de cocina, sino con un elemento que parecía inofensivo: el papel manteca.
Hernán de Mala Fama sufrió un insólito accidente en MasterChef Celebrity: qué le pasó
Mientras recibía la supervisión de Damián Betular, el cantante protagonizó una inesperada situación que lo obligó a detener la preparación y pedir ayuda.
El episodio ocurrió mientras Damián Betular supervisaba su preparación. Aunque el participante logró completar una receta que recibió elogios del jurado, antes tuvo que interrumpir su trabajo para pedir una curita. Además, no es la primera vez que el cantante protagoniza un accidente de este tipo dentro del reality.
El accidente en plena cocina
Mientras preparaba su plato, Hernán recibió la visita de Damián Betular, quien se acercó para controlar los ingredientes y los pasos de la receta. Durante el intercambio, el jurado quiso saber qué estaba utilizando el participante y le hizo algunas preguntas sobre la preparación.
"¿Qué tiene acá esto?", consultó el pastelero. El cantante respondió que tenía todos los ingredientes, excepto la harina y una pizca de sal. Luego, ante otra pregunta de Betular, aclaró cuál era la mezcla que estaba utilizando.
"Bueno, seguí mantecando eso", le indicó el jurado. Sin embargo, segundos después, el participante sorprendió a todos con un inesperado reclamo: "Me volví a cortar. ¡Una curita!".
Lo insólito fue que la lesión no se produjo con un cuchillo, sino mientras manipulaba papel manteca. Fiel a su estilo, Hernán se tomó la situación con humor y lanzó: "Un poco de sangre, capaz que era un poco de dulzura la receta también".
A pesar del inconveniente, el resultado final fue celebrado por los especialistas. Germán Martitegui destacó el sabor de la preparación y la definió como "una explosión de sabor".
Por qué abandonó el grupo de WhatsApp
El accidente no fue el único episodio de Hernán que llamó la atención durante su participación en el programa. Días atrás, el cantante también había contado que decidió abandonar el grupo de WhatsApp que comparten los concursantes del reality.
Durante un móvil con SQP (América), explicó que tomó esa decisión porque no se sentía cómodo con las conversaciones y el contenido que circulaba entre sus compañeros.
"Me escapé. Ponían muchos videos íntimos esta gente rara", comentó. También aseguró que sentía que sus mensajes no recibían demasiada atención.
"¿Para qué me iba a quedar en un grupo que no te da ni bola?", resumió el artista.
Finalmente, recordó que sus compañeros solían compartir imágenes y videos de sus comidas, mientras que sus propios aportes no generaban demasiadas reacciones. "Ya fue, me rajé", concluyó, dejando en claro que prefería mantenerse al margen del chat.