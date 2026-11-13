MasterChef Celebrity

Maru Botana cuestionó a Juli Poggio por su actitud: "Hay que ser más humilde"

La consigna de la noche del jueves 12 de noviembre en Masterchef Celebrity consistía en cocinar una marquise de chocolate y naranja. Luego de la presentación de su torta, la participante cuestionó que la llamaran junto a dos compañeros para entregarle el delantal gris y recibió una contundente respuesta de la jurado.