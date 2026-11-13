En la gala del jueves de MasterChef Celebrity, los participantes se encontraron con un nuevo desafío: las temidas cajas misteriosas. Apenas ingresaron a las cocinas, comenzaron a especular sobre lo que habría debajo de ellas. La intriga aumentó cuando Maru Botana les dio una pista con una palabra clave: "precisión", mientras que Germán Martitegui anticipó que también necesitarían mucha paciencia.
Maru Botana cuestionó a Juli Poggio por su actitud: "Hay que ser más humilde"
La consigna de la noche del jueves 12 de noviembre en Masterchef Celebrity consistía en cocinar una marquise de chocolate y naranja. Luego de la presentación de su torta, la participante cuestionó que la llamaran junto a dos compañeros para entregarle el delantal gris y recibió una contundente respuesta de la jurado.
Al levantar las cajas, los famosos descubrieron una propuesta diferente: productos de laboratorio que contenían ingredientes de cocina. Damián Betular explicó que la pastelería requiere exactitud en cada preparación, ya que no se trata solamente de combinar sabores, sino de lograr reacciones químicas y físicas en las que cada elemento cumple una función fundamental.
La sorpresa continuó con la presentación de un invitado especial: el reconocido pastelero Osvaldo Gross, quien se sumó a la competencia para acompañar el desafío. Después de saludar a los participantes, explicó la importancia de trabajar con precisión en la pastelería y definió la consigna de la jornada con una frase contundente: "Hoy son laboratoristas de pastelería"
Sin embargo, la noche dejó un momento de gran tensión entre Juli Poggio y Maru Botana. Todo comenzó cuando la ex participante de Gran Hermano cuestionó la decisión del jurado tras recibir el delantal gris. Su reacción generó incomodidad en el estudio y provocó la intervención de la reconocida pastelera, quien no dudó en llamarle la atención y dejarle una importante enseñanza.
Juli Poggio no ocultó su disconformidad
Mientras algunos participantes consiguieron destacarse con la preparación de la marquise, otros no lograron convencer al jurado de MasterChef Celebrity integrado por Maru Botana, Damián Betular y Germán Martitegui.
Entre quienes tuvieron dificultades estuvo Juli Poggio. La actriz e influencer fue convocada al frente junto a Karina Mazzocco y Pablo Giralt para recibir el delantal gris, una decisión que evidentemente no esperaba y que manifestó no compartir.
"Perdón, pero para mí era Pablo y Karina era aparte", expresó visiblemente molesta. Luego, agregó una frase que sorprendió a sus compañeros: "No quería estar con ustedes dos".
La respuesta de Maru Botana
La actitud de Poggio llamó la atención de Maru Botana, quien decidió preguntarle directamente por qué no quería compartir esa instancia con sus compañeros. "Juli, ¿por qué no querés estar con ellos?", le consultó la pastelera.
Lejos de dar marcha atrás, la ex Gran Hermano defendió su preparación y explicó que no consideraba justo haber recibido la misma devolución que Karina Mazzocco y Pablo Giralt. "Porque la mía no estaba derrumbada, Maru", respondió, en referencia al aspecto de los postres presentados por los otros participantes.
Sin embargo, su argumento no convenció a Botana, quien le hizo notar que su preparación también tenía errores importantes. La pastelera consideró que Poggio debía aceptar las observaciones del jurado en lugar de cuestionar la evaluación.
Maru Botana fue directa al señalar uno de los principales problemas de la marquise de Juli: la cocción. "Estaba pasada de cocción, hay que ser humilde", le respondió, dejando en claro que la presentación visual no era el único aspecto que se tenía en cuenta al momento de evaluar los platos.
Pero la pastelera fue todavía más contundente y cerró el intercambio con una reflexión que generó aplausos entre los presentes en el estudio. "Si vos querés llegar lejos, la humildad ante todo", sentenció.
De esta manera, la devolución de Maru se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala. El episodio dejó expuesta la tensión que puede generar la competencia y recordó que, además de demostrar talento en la cocina, los participantes deben estar dispuestos a escuchar críticas y reconocer sus propios errores.