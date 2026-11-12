Durante una nueva emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara presentó un particular libro de quejas para que los participantes pudieran dejar asentadas sus disconformidades. Edith Hermida no tardó en aprovechar la oportunidad y lanzó una crítica dirigida directamente al jurado.
Edith Hermida expuesto al jurado de MasterChef con un reclamo que sorprendió a Wanda Nara
Durante la nueva emisión de este miércoles del reality de cocina, la periodista aprovechó el particular libro de quejas que presentó la conductora del reality para denunciar la falta de ayuda de los chef durante los desafíos. Así, la conductora de Bendita TV volvió a demostrar que no tiene problemas a la hora de expresar lo que piensa.
«Conseguí y tengo en mi poder el libro de quejas. Levanten la mano quién está para poner una queja en el libro que paso por sus mesadas», anunció la conductora. Apenas la vio acercarse, Edith levantó la mano y se mostró dispuesta a presentar su reclamo: «Yo. Yo tengo una queja. Anotá, Wanda».
El reclamo de Edith Hermida
Al llegar a su estación, Wanda le dio espacio para explicar el motivo de su protesta. Sin rodeos, la participante apuntó contra los especialistas d el programa: «El jurado tiene que venir a ayudar a los participantes. Bueno, Wanda, estás tarde, estás lenta. Esta queja que tengo hoy es una de tantas».
La conductora intentó interpretar correctamente el planteo y resumió que la participante consideraba insuficiente la asistencia del jurado. Sin embargo, Edith Hermida la corrigió rápidamente: "No, no, mucha ayuda. No, no, anotá bien, Wanda", insistió, dejando en claro que quería que su reclamo quedara registrado con precisión.
Lejos de dar por terminado el intercambio, Edith explicó que los integrantes del jurado debían acercarse a las estaciones en un momento específico de la competencia. «No, tiene que venir en el tiempo que corresponde. Hasta los 15 minutos y ni bien iniciada la competencia», detalló la periodista.
Wanda Nara escuchó atentamente e intentó dejar asentada la queja en el libro, mientras la participante defendía su postura con firmeza y sentido del humor. El episodio se convirtió en uno de los momentos más divertidos de la emisión.
Más tarde, durante su entrevista individual, Edith reconoció que su lista de reclamos todavía no estaba completa y que tenía varios motivos más para utilizar el particular registro del reality.
«En realidad me tengo que poner a pensar porque tengo muchas más quejas. A mí me encanta quejarme», confesó entre risas, dejando en evidencia que el libro de Wanda podría volver a tener protagonismo en las próximas emisiones.
¿Cómo le fue en la presentación de su plato?
Edith Hermida llegó feliz con su plato, convencida de que podía lucirse frente al jurado, pero Maru Botana detectó algo desagradable en la preparación y la dejó completamente expuesta.
A la preparación la había bautizado “Trilogía de Mar y Tierra”. Antes de mostrarla, se la vio entusiasmada y hasta lanzó una frase que reflejaba su confianza: “Voy con mi plato hacia adelante súper contenta. Digo: esta noche, palco”, dijo ante las cámaras.
Sin embargo, la ilusión duró poco. Al presentar su preparación, la participante explicó los ingredientes y la elaboración de su propuesta. Pero la atención se desvió rápidamente a un detalle que cambiaría por completo la escena: ¡un pelo en el plato!
La reacción fue inmediata y las expresiones de sorpresa no tardaron en aparecer. El hallazgo generó comentarios y risas, mientras Edith intentaba entender qué había sucedido: “Puede ser que sea mío, pero lo guardaron para usarlo en mi contra. ¡Me lo pusieron ustedes! Me dan el delantal gris”, disparó, resignada y en medio de protestas hacia sus compañeros.
Tras escucharla, Wanda Nara cerró, sincera: “Yo como todo, pero si me llega un plato con un pelo, no puedo seguir comiendo. Ya está”.