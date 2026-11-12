"Esta queja es una de tantas"

Edith Hermida expuesto al jurado de MasterChef con un reclamo que sorprendió a Wanda Nara

Durante la nueva emisión de este miércoles del reality de cocina, la periodista aprovechó el particular libro de quejas que presentó la conductora del reality para denunciar la falta de ayuda de los chef durante los desafíos. Así, la conductora de Bendita TV volvió a demostrar que no tiene problemas a la hora de expresar lo que piensa.