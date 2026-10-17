La nueva edición de MasterChef Junior debutará este viernes a las 21:30 con Verónica Lozano en la conducción. El jurado estará integrado por Ian Lucas, ganador de la última temporada de MasterChef Celebrity; el chef Germán Martitegui y la pastelera Maru Botana.
MasterChef Junior tiene fecha de estreno: quiénes evaluarán a los participantes
Con Verónica Lozano en la conducción, el reality culinario debutará este viernes a las 21:30 y contará con 14 chicos que competirán por el título de mejor cocinero junior.
En esta oportunidad, 14 chicos competirán por el título de mejor cocinero junior. Sus nombres todavía no fueron revelados.
Ian Lucas se suma al jurado
A sus 27 años, el influencer cuenta con más de 20 millones de seguidores en todas sus plataformas. Tras su paso por la competencia de famosos, ahora tendrá la tarea de evaluar las preparaciones de los participantes.
“Estoy muy feliz y agradecido de poder aportar lo mío en el jurado y aprender todos los días de mis compañeros. Aprendo mucho de Vero, de Germán, de Maru y también de los chicos. Hay mucho compañerismo y un elenco increíble”, expresó.
El desafío de evaluar los platos
El influencer explicó que asumir el rol de jurado implica un cambio importante respecto de su experiencia como concursante. Aunque cocina desde pequeño, reconoció que evaluar preparaciones y ofrecer críticas constructivas requiere incorporar conocimientos más técnicos.
“El cambio es muy grande porque una cosa es cocinar frente a las hornallas y otra es tener que dar una devolución sobre un plato y hacer una crítica constructiva”, señaló.
La devolución de Germán Martitegui
Ian Lucas también contó que sintió nervios durante la primera grabación, pese a estar tranquilo al hablar con los chicos. Al terminar, recibió un comentario positivo de Martitegui, uno de los jurados a quien ahora tiene la oportunidad de conocer más de cerca.
“Estuviste muy bien, de verdad. Si no, yo no te lo digo”, recordó sobre las palabras del chef. El reconocimiento, aseguró, lo hizo sentir bien.