La muerte de Matías Ricciardelli, expareja de Maypi Delgado y padre de su hija India, generó conmoción en el mundo del espectáculo. La noticia se conoció este viernes y provocó numerosas reacciones en las redes sociales.
Murió la expareja de una reconocida ex Gran Hermano y padre de su hija
Maypi Delgado y Matías Ricciardelli tenían una hija en común. Tras conocerse el fallecimiento, la modelo compartió un mensaje en sus redes sociales y pidió respeto para atravesar este difícil momento junto a su familia.
Delgado participó de "Gran Hermano 2015", edición en la que alcanzó popularidad y comenzó a ser conocida por el público. En las últimas horas, quedó en el centro de la atención tras conocerse el fallecimiento de quien fue su pareja.
En sus redes sociales, Ricciardelli solía compartir diferentes momentos de su vida cotidiana. Se mostraba como una persona apasionada por el deporte, las actividades al aire libre, los perros y los encuentros familiares.
Una de sus últimas publicaciones junto a India había sido en mayo. Allí compartió imágenes y videos en los que se los veía disfrutando de distintos momentos y jugando con sus mascotas.
Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias de su fallecimiento. Por su parte, Pochi, de Gossipeame, deslizó en Instagram que tenía confirmado que se había producido en circunstancias "profundamente delicadas y dolorosas".
La separación
La relación entre Maypi Delgado y Matías Ricciardelli terminó pocos meses después del nacimiento de India. La ruptura sorprendió a sus seguidores y a las personas de su entorno.
En julio de 2024, la expareja de la participante de Gran Hermano 2015 quedó envuelta en una polémica luego de que la modelo realizara fuertes declaraciones públicas sobre el vínculo que mantenían.
En aquella oportunidad, Delgado lo acusó de ejercer maltrato psicológico y contó que había intentado mantener una relación cordial por el bienestar de su hija.
"Me cansé de proteger a una persona que solo se maneja con maltrato psicológico permanente. Hasta ahora traté de tener un vínculo con él a pesar de que todos los días cambia de opinión y un día te quiere y un día te odia. A pesar de eso intenté sostener un vínculo por amor a India. Pero me cansé", había manifestado.
El pedido tras la muerte
Después de recibir numerosos mensajes y consultas sobre lo sucedido, Maypi Delgado decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. La modelo pidió respeto y adelantó que no respondería preguntas sobre el tema.
"Me voy a mantener sin contestar como lo hice desde el martes. Sepan entender y, por favor, les voy a pedir que tengan mucho respeto. India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca. Cuiden a toda la familia en general", expresó este viernes.
De esta manera, la ex Gran Hermano 2015 eligió mantener la intimidad familiar en medio de este difícil momento y pidió consideración por su hija y sus seres queridos.