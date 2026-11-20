Cuenta regresiva

Rodrigo De Paul terminó con el misterio y confirmó cuándo se casa con Tini Stoessel

El futbolista de la Selección Argentina publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que blanqueó por primera vez que la boda se celebrará el próximo 19 de diciembre. Hasta el momento, la pareja había mantenido total hermetismo pese a la filtración de la tarjeta.