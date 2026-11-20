Rodrigo De Paul puso fin a semanas de especulaciones y confirmó por primera vez en primera persona la fecha de su casamiento con Tini Stoessel.
Rodrigo De Paul terminó con el misterio y confirmó cuándo se casa con Tini Stoessel
El futbolista de la Selección Argentina publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que blanqueó por primera vez que la boda se celebrará el próximo 19 de diciembre. Hasta el momento, la pareja había mantenido total hermetismo pese a la filtración de la tarjeta.
A través de una historia publicada este jueves 19 de noviembre en su cuenta oficial de Instagram, el mediocampista de la Selección Argentina compartió una selfie relajada con gorra blanca hacia atrás, cadena y camiseta deportiva, acompañada de una frase breve pero contundente: "En un mes me casoooo".
El mensaje, ilustrado con el emoji de una cara enamorada y un corazón blanco, funcionó como la ratificación pública de que la boda se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre.
Aunque en los últimos días ya había circulado en distintos medios la imagen de la tarjeta formal de invitación —con ilustración floral azul y tipografía manuscrita—, ninguno de los dos protagonistas se había pronunciado hasta ahora para oficializar el día elegido y mantener el bajo perfil en torno a su vida privada.
Una relación consolidada rumbo al altar
Con este gesto espontáneo en plataformas digitales, el campeón del mundo blanqueó que la pareja ya transita los últimos treinta días previos a formalizar su vínculo.
La historia sentimental entre el futbolista y la cantante comenzó en 2022 y, tras atravesar un período de distanciamiento, logró recomponerse y afianzarse lejos de la exposición constante, reuniendo ahora a familiares, amigos íntimos y figuras tanto de la música como del deporte.
El predio elegido y los invitados
Más allá de la confirmación del día por parte del jugador, ya trascendieron varios detalles sobre la organización del festejo. La ceremonia y la fiesta se desarrollarán en El Dok Haras, un exclusivo predio rural ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, con capacidad para unas 300 personas y distintos sectores acondicionados para la recepción y el salón principal.
Se trata del mismo espacio en el que celebraron su enlace Paulo Dybala y Oriana Sabatini, quienes ya habrían confirmado su asistencia junto a personalidades como Susana Giménez.
Según versiones vinculadas al armado del evento —cuyo valor por cubierto rondaría los 500 dólares en concepto de catering, ambientación y servicios—, los novios implementarán un estricto esquema de reserva para resguardar la intimidad de la celebración.
La disposición contemplaría restringir el ingreso y uso de teléfonos celulares dentro de los sectores centrales de la fiesta, evitando registros audiovisuales y filtraciones inmediatas en las redes sociales.