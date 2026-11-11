¿Fin del conflicto?

Tini Stoessel habría llegado a un acuerdo con su familia: conocé todos los detalles

Después de meses de negociaciones y tensiones, la cantante habría logrado resolver las diferencias económicas con sus padres y su hermano vinculadas al patrimonio familiar. La información fue revelada por Daniel Ambrosino en Intrusos (América TV), donde dio detalles sobre los porcentajes acordados, las propiedades involucradas y el destino de las cuentas en el exterior.