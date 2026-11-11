El periodista Daniel Ambrosino dio a conocer en Intrusos (América TV) que Tini Stoessel habría llegado a un acuerdo familiar con su padre Alejandro, su madre Mariana Muzlera y su hermano Francisco. En ese sentido, dio detalles sobre los porcentajes acordados, las propiedades involucradas y el destino de las cuentas en el exterior.
Tini Stoessel habría llegado a un acuerdo con su familia: conocé todos los detalles
Después de meses de negociaciones y tensiones, la cantante habría logrado resolver las diferencias económicas con sus padres y su hermano vinculadas al patrimonio familiar. La información fue revelada por Daniel Ambrosino en Intrusos (América TV), donde dio detalles sobre los porcentajes acordados, las propiedades involucradas y el destino de las cuentas en el exterior.
Según explicó el periodista, el arreglo ya estaría firmado desde hace al menos un par de meses, aunque todavía quedarían pendientes algunos trámites administrativos y cambios de titularidad. De acuerdo con lo trascendido, el 70% de los bienes y el dinero habría quedado para la cantante, mientras que el 30% restante se habría distribuido entre Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Francisco, el hermano de la artista.
Cómo se repartieron los bienes y las propiedades
Ambrosino detalló que el porcentaje destinado a la familia se habría dividido de la siguiente manera: un 15% para Alejandro Stoessel, un 10% para Mariana Muzlera y un 5% para Francisco. Sin embargo, aclaró que la distribución podría presentar variaciones según la valoración de los inmuebles y las cuentas incluidas en el acuerdo.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la postura que habría adoptado Tini Stoessel respecto de las propiedades. La cantante no habría tenido intención de quedarse con los inmuebles, salvo la casa de San Isidro, donde reside actualmente.
Dentro del patrimonio familiar también figuran una vivienda en Martínez y un departamento en el que vive su abuela materna. Si bien esta última propiedad estaría a nombre de Tini, continuaría destinada al uso de la mujer.
Por otra parte, la casa de Miami tendría una titularidad compartida: un 50% correspondería a Tini y el otro 50% a Alejandro. No obstante, la artista tampoco tendría intenciones de conservar su parte de ese inmueble.
Qué pasará con las cuentas en el exterior
Otro de los puntos centrales de la negociación habría sido resolver la situación de las cuentas bancarias en el extranjero que actualmente estarían a nombre de Alejandro Stoessel.
Según la información brindada por Ambrosino, esos fondos pasarían a estar bajo la titularidad o administración de la persona que Tini designe, que podría ser un abogado o un contador de su confianza. De esta manera, las cuentas no quedarían directamente a nombre de la cantante.
El acuerdo también contemplaría que el valor de las propiedades y el dinero en efectivo se computen para completar los porcentajes establecidos en la división patrimonial.
Aunque todavía restarían cuestiones administrativas por resolver, el entendimiento habría puesto fin a una de las disputas familiares más comentadas de los últimos meses. Por el momento, los detalles trascendieron a partir de las declaraciones periodísticas y no se difundió públicamente documentación oficial que confirme las condiciones del acuerdo.