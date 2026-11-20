Florencia Peña volvió a captar la atención en las redes sociales con un video grabado durante sus vacaciones en República Dominicana. La actriz compartió una secuencia en la que se la ve bailando entre el mar y la arena, con una bikini rosa estampada y al ritmo de la música.
En medio de rumores falsos, Flor Peña compartió un video desde una paradisiaca playa
La actriz publicó imágenes de sus días de descanso, donde se mostró bailando en bikini y disfrutando de la playa. En los próximos meses volverá al teatro con el musical Chicago.
“¿Así o mejor?”, escribió junto a la publicación, una pregunta con la que invitó a sus seguidores a reaccionar a las imágenes. En el video, primero aparece dentro del agua y luego se traslada hacia la orilla, donde continúa con sus movimientos, sonríe y juega con la cámara.
El paisaje caribeño, el cielo despejado y las olas completaron la escena que rápidamente generó repercusiones entre sus seguidores. La publicación marcó una nueva aparición de la artista en Instagram después de un año de fuerte exposición mediática.
Su regreso al teatro
El descanso en el Caribe llega antes de una nueva etapa profesional para Peña. En mayo de 2027, la actriz regresará a la calle Corrientes para protagonizar Chicago, el reconocido musical que se presentará en el Teatro El Nacional Sancor Seguros de Buenos Aires.
En la obra interpretará a Roxie Hart y compartirá escenario con Juliana Gattas, integrante del grupo Miranda!, quien asumirá el papel de Velma Kelly. La historia gira alrededor de dos mujeres acusadas de asesinato que convierten sus respectivos procesos judiciales en una disputa por la fama y la atención pública.
La producción tendrá dirección de Mariano Demaría, coreografías de Gustavo Wons y dirección musical de Tomás Mayer Wolf. El proyecto estará a cargo de Adrián Suar, mientras que Ricky Pashkus participará en la gestión de los derechos de la versión argentina.
Para Peña, el espectáculo también representa un desafío especial dentro de su trayectoria. La actriz ya protagonizó Sweet Charity, en 2006, y Cabaret, en 2019, dos musicales vinculados con el universo creativo de Bob Fosse.
“Me faltaba Chicago para completar esta trilogía del amor”, había expresado al anunciar su incorporación al proyecto. También manifestó su entusiasmo por volver a prepararse para un espectáculo musical.
Un año de exposición
La nueva aparición en redes sociales se produce después de un período complejo para la actriz. En junio pasado, durante una transmisión de El show del verano por Luzu TV, comunicó al aire una información falsa sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina.
La versión fue desmentida minutos después. Tras el episodio, Peña pidió disculpas públicamente, reconoció el error y explicó que había recibido la información desde la producción del programa. Posteriormente, se alejó de la plataforma de streaming.
Ahora, desde las playas dominicanas, la actriz volvió a compartir un momento de su vida personal con sus seguidores. Entre días de descanso, publicaciones en Instagram y los preparativos para su próximo compromiso teatral, Peña transita la antesala de un nuevo año de actividad artística.