A tres décadas de su estreno, Matilda volvió a reunir a buena parte de sus protagonistas en una celebración especial en Londres. El encuentro se realizó durante una proyección del clásico infantil de 1996 en el Royal Albert Hall y estuvo encabezado por Danny DeVito, director y uno de los actores principales de la película.
El elenco de Matilda se reencontró a 30 años del estreno del clásico: las fotos
Danny DeVito encabezó la reunión en el Royal Albert Hall, donde participaron varios integrantes del reparto original durante una proyección especial acompañada por música en vivo.
El evento contó con la participación de varios integrantes del reparto original, que eran niños cuando se filmó la historia. Mientras la película se proyectaba, la Royal Philharmonic Concert Orchestra interpretó en vivo la banda sonora compuesta por David Newman.
Danny DeVito encabezó el reencuentro
A sus 81 años, DeVito fue el presentador de la función especial y lideró el homenaje a la película. Durante una charla previa a la proyección, Newman anticipó que habría una sorpresa para el público. Luego, el actor anunció la presencia de Mara Wilson, quien interpretó a Matilda, y de otras figuras del elenco.
También asistieron Pam Ferris, recordada por su papel de Tronchatoro; Kiami Davael, quien interpretó a Lavender; Jacqueline Steiger, que encarnó a Amanda Thripp, y Kira Spencer Hesser, quien dio vida a Hortensia.
La reunión fue celebrada por los espectadores que asistieron al Royal Albert Hall, donde se congregaron alrededor de cinco mil fanáticos de la historia.
El mensaje de Mara Wilson
Después del evento, Mara Wilson compartió en Instagram una fotografía junto a sus antiguos compañeros y publicó un mensaje cargado de emoción. La actriz recordó los años compartidos durante el rodaje y destacó el cariño que mantiene por quienes formaron parte de aquella experiencia.
“¡Celebración del 30° aniversario de Matilda en el Royal Albert Hall de Londres! ¡Cinco mil fans de Matilda! ¡Todavía no me lo creo! Qué alegría celebrar con personas que significan tanto para mí, con quienes comparto tantos recuerdos maravillosos. Jaki, Kiami, Pam, Kira, David Newman y, por supuesto, tío Danny, los quiero a todos”, escribió.
La película que se convirtió en un clásico
Estrenada en 1996, Matilda cuenta la historia de una niña que crece en una familia que la desprecia y que descubre que tiene poderes psíquicos. Su vida cambia cuando comienza la escuela y conoce a una directora autoritaria y cruel, Tronchatoro, que maltrata tanto a los alumnos como a la maestra del establecimiento.
Con una combinación de humor oscuro, situaciones absurdas y elementos fantásticos, la película adaptó la novela homónima de Roald Dahl. Aunque su recaudación inicial rondó los 33 millones de dólares, una cifra cercana a su presupuesto, con el paso del tiempo logró consolidar una enorme popularidad.
Las reposiciones televisivas, su circulación en VHS y su llegada a nuevas generaciones contribuyeron a convertirla en una obra de culto, más allá de su desempeño inicial en las salas.
La relación de sus protagonistas
Durante el rodaje, Wilson atravesó un momento personal muy difícil: mientras protagonizaba una de las películas más importantes de su carrera, su madre estaba enferma de cáncer. En ese período, Danny DeVito y su esposa, Rhea Perlman, tuvieron un papel importante en su vida y la acompañaron durante el tratamiento de su mamá.
En una entrevista con Entertainment Tonight, la actriz recordó aquellos gestos de afecto: “Danny y Rhea me llevaban al teatro a ver una obra, al cine o simplemente a pasar el rato en su casa. Eso hacían generalmente cuando mi madre estaba en el hospital haciendo el tratamiento (de quimioterapia). Realmente eso me mantuvo distraída y feliz”.
Actualmente, Wilson está alejada de la actuación y se dedica a la escritura, la dramaturgia y la narración de audiolibros. Por eso, su participación en el homenaje londinense tuvo un significado especial para los seguidores de la película.