El actor Michael Gray falleció a los 75 años, según confirmó su representante. El artista, recordado por dar vida a Billy Batson en la serie televisiva Shazam! de la década de 1970, murió por causas naturales el pasado 16 de octubre.
Murió Michael Gray, el actor que interpretó a Billy Batson en “Shazam!”
El artista tenía 75 años y su representante confirmó que el deceso ocurrió el pasado 16 de octubre por causas naturales. También participó en otras producciones televisivas reconocidas.
La ficción alcanzó una gran popularidad en la Argentina, donde se emitió por Canal 11, actualmente Telefe, hacia fines de los años 70. Durante ese período, se convirtió en una de las propuestas infantiles más reconocidas de la televisión.
En cada episodio, Billy Batson ayudaba a personas que atravesaban distintas dificultades y se enfrentaba a situaciones peligrosas. La serie combinaba aventuras con enseñanzas y seguía al protagonista en sus recorridos mientras intervenía ante diferentes injusticias.
Una serie que marcó una época
Aunque tuvo una duración acotada, con tres temporadas y 28 episodios, Shazam! logró instalarse en la memoria de quienes disfrutaron de sus historias. La producción formó parte de una etapa en la que los relatos de superhéroes comenzaban a consolidarse entre el público infantil.
Con el paso de los años, la imagen de Gray quedó ligada a aquel personaje y a una época particular de la televisión, en la que las aventuras y los valores transmitidos por sus protagonistas ocupaban un lugar destacado en la programación para chicos.
La trayectoria de Michael Gray
Luego de su participación en la serie que lo hizo conocido, Gray continuó trabajando en distintas producciones televisivas. Entre ellas se encontraron The Little People, La novicia voladora (The Flying Nun), Dinastía (Dynasty) y La tribu Brady (The Brady Bunch).
En 2023, el actor volvió a vincularse con la historia que marcó su carrera al aparecer en ¡Shazam! La furia de los dioses (Shazam! Fury of the Gods), retomando el vínculo con una de las producciones más recordadas de su trayectoria.