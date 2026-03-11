Mickey Rourke fue desalojado de su casa en Los Ángeles tras un fallo por alquileres impagos
La Justicia de California canceló el contrato de arrendamiento del actor luego de que no respondiera a la demanda presentada por el propietario. En medio del proceso, también rechazó públicamente una campaña solidaria que buscaba recaudar dinero para ayudarlo.
Mickey Rourke fue desalojado de su casa en Los Ángeles. Crédito: Reuters.
Mickey Rourke volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez por un problema lejos de las cámaras. Un tribunal de California falló en su contra en una causa de desahucio y dejó sin efecto el contrato de alquiler de la vivienda que ocupaba en Los Ángeles, después de que el actor no compareciera ni respondiera dentro de los plazos legales.
La resolución fue dictada el 9 de marzo por el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles a favor del propietario de la casa, Eric T. Goldie, quien reclamaba la restitución del inmueble ubicado en Drexel Avenue. La decisión se tomó por defecto, una figura judicial que se aplica cuando la parte demandada no contesta la acción presentada en su contra.
El conflicto venía desde fines del año pasado. En diciembre, Rourke recibió una notificación para abonar 59.100 dólares en alquileres atrasados o abandonar la propiedad en un plazo de tres días. El actor, de 73 años, residía allí desde hacía más de diez años y en enero ya había sido fotografiado mientras retiraba sus pertenencias con un camión de mudanzas frente a la vivienda.
Tras un fallo por alquileres impagos. Crédito: Reuters.
La campaña solidaria que el actor rechazó
La situación tomó una dimensión aún más pública cuando apareció una campaña en GoFundMe que buscaba reunir 100.000 dólares para asistirlo económicamente. La colecta fue impulsada por una asistente de su representante, pero el propio Rourke salió a despegarse con un video publicado en Instagram, donde negó haber autorizado la iniciativa y dejó en claro que no quería recibir ese tipo de ayuda.
Desde su entorno, sin embargo, dieron una versión distinta. Su representante, Kimberly Hines, sostuvo que el actor había dado una aprobación inicial sin comprender del todo el alcance de la campaña y describió un escenario económico frágil. También aseguró que, tras la repercusión del caso, Rourke recibió varias propuestas laborales en menos de 48 horas.
Mickey Rourke volvió a quedar en el centro de la escena. Crédito: Reuters.
Luego del desalojo, el protagonista de The Wrestler se instaló de manera provisoria en un hotel de West Hollywood, mientras su equipo avanzaba en la búsqueda de una nueva vivienda en Koreatown. Así, una de las figuras más singulares de Hollywood volvió a ser noticia por un episodio personal marcado por los problemas económicos y judiciales.
A ese cuadro se agregó otro dato que expuso la fragilidad del momento personal del actor: según trascendió, la vivienda presentaba moho negro, falta de agua corriente y daños estructurales, mientras Rourke quedó alojado de forma provisoria en un hotel de West Hollywood hasta que su equipo consiguiera un nuevo departamento en Koreatown.
En ese contexto, el desalojo no solo marcó el final de una disputa legal por alquileres impagos, sino también una postal del deterioro material y financiero que atraviesa la exestrella de Hollywood.