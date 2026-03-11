Conflicto judicial en Hollywood

Mickey Rourke fue desalojado de su casa en Los Ángeles tras un fallo por alquileres impagos

La Justicia de California canceló el contrato de arrendamiento del actor luego de que no respondiera a la demanda presentada por el propietario. En medio del proceso, también rechazó públicamente una campaña solidaria que buscaba recaudar dinero para ayudarlo.