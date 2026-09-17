Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi ampliaron nuevamente su familia. La actriz británica, reconocida mundialmente por interpretar a Eleven en Stranger Things, y su esposo adoptaron a su segundo hijo, según confirmó una fuente a la revista People.
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptaron a su segundo hijo
La actriz de Stranger Things y Enola Holmes, y su esposo volvieron a apostar por la adopción. La pareja ya tenía una hija, incorporada a la familia en 2025.
La noticia se conoció este jueves y fue difundida inicialmente por medios estadounidenses. Brown, de 22 años, y Bongiovi, de 24, todavía no realizaron un anuncio público sobre la llegada del nuevo integrante de la familia. La pareja mantiene desde hace tiempo una postura reservada respecto de su vida familiar y decidió proteger la identidad de sus hijos.
El nuevo integrante llega poco más de un año después de que ambos se convirtieran en padres por primera vez. En agosto de 2025, la pareja anunció que había adoptado a una niña y expresó entonces su entusiasmo por comenzar una nueva etapa en sus vidas.
Una familia que creció a través de la adopción
Brown y Bongiovi eligieron mantener en privado distintos detalles sobre sus hijos. Hasta el momento tampoco revelaron públicamente el nombre de su primera hija ni muestran su rostro de manera habitual en redes sociales.
En los últimos días, sin embargo, la actriz había dado algunas señales de su vida familiar durante una estadía en Italia. Una publicación realizada en Instagram desde los Dolomitas mostró a Brown con un bebé en brazos mientras Bongiovi llevaba a otro pequeño en un portabebés.
En ese momento, la actriz acompañó las imágenes con una referencia al paisaje italiano, sin explicar públicamente quién era el segundo niño.
La adopción ocupa un lugar importante en el proyecto familiar que Brown había expresado públicamente antes de convertirse en madre. En una entrevista concedida en 2025 al podcast Not Gonna Lie with Kylie Kelce, la actriz contó que desde pequeña imaginaba la posibilidad de adoptar y que esa alternativa siempre había formado parte de sus planes.
Brown también había explicado que para ella la adopción representa una forma de construir una familia basada en el vínculo y el amor, más allá de la existencia de un lazo biológico. En aquella conversación, además, había señalado que esperaba tener una familia numerosa.
Una relación que comenzó en 2021
La relación entre Brown y Bongiovi comenzó en 2021. Dos años después anunciaron su compromiso y en mayo de 2024 celebraron una ceremonia privada. Bongiovi es hijo del músico Jon Bon Jovi.
En agosto de 2025, la pareja comunicó que había adoptado a su primera hija. En aquella oportunidad, ambos destacaron su deseo de iniciar la maternidad y la paternidad de una manera tranquila y preservada de la exposición pública.
Desde entonces, Brown fue compartiendo ocasionalmente pequeños momentos de su vida familiar, aunque sin revelar datos que permitan identificar a su hija. Esa decisión se mantiene ahora con la llegada del segundo niño.
La actriz atraviesa además una etapa importante de su carrera. Su popularidad internacional creció a partir de Stranger Things, la serie de Netflix en la que interpretó a Eleven desde su primera temporada. Mientras desarrolla nuevos proyectos profesionales, Brown y Bongiovi sumaron ahora un nuevo capítulo a su vida familiar, nuevamente a través de la adopción.