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Mirtha Legrand reapareció tras su internación: la foto familiar que compartió por el Día de la Madre

La conductora publicó una imagen junto a su hija, sus nietos y sus bisnietos luego de recibir el alta médica el 6 de octubre. “¡Feliz Día de la Madre! ¡Muy feliz con mi familia!”, escribió en sus redes sociales mientras continúa con su recuperación en su casa.