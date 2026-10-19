Mirtha Legrand volvió a mostrarse públicamente en las redes sociales este domingo 18 de octubre, después de varias semanas sin apariciones tras su internación en la clínica Mater Dei de Palermo. La conductora de 99 años compartió una fotografía junto a sus seres queridos para celebrar el Día de la Madre y acompañó la imagen con un mensaje breve: “¡Feliz Día de la Madre! ¡Muy feliz con mi familia!”.
Mirtha Legrand reapareció tras su internación: la foto familiar que compartió por el Día de la Madre
La conductora publicó una imagen junto a su hija, sus nietos y sus bisnietos luego de recibir el alta médica el 6 de octubre. “¡Feliz Día de la Madre! ¡Muy feliz con mi familia!”, escribió en sus redes sociales mientras continúa con su recuperación en su casa.
La publicación fue difundida tanto en su cuenta personal de Instagram como en la del programa La Noche de Mirtha, que actualmente continúa al aire con la conducción de su nieta, Juana Viale. La imagen permitió conocer cómo transita la conductora esta etapa de recuperación, luego de haber recibido el alta médica el pasado 6 de octubre.
La reaparición generó numerosas reacciones de seguidores y mensajes de afecto en las redes sociales. Durante los días posteriores a su salida de la clínica, la atención estuvo puesta en su evolución y en la posibilidad de que retomara progresivamente sus actividades habituales.
Cómo sigue Mirtha Legrand después de la internación
Mirtha Legrand permaneció internada durante casi tres semanas en la clínica Mater Dei, donde recibió atención médica por un cuadro respiratorio. Según la información publicada por Clarín, el diagnóstico estuvo relacionado con una neumonía bacteriana.
La conductora había recibido el alta el martes 6 de octubre y desde entonces continuaba con su recuperación en su domicilio, bajo supervisión médica. Durante ese período no volvió a aparecer públicamente ni retomó la conducción de su programa de televisión.
La fotografía compartida por el Día de la Madre fue su primera publicación de este tipo después de la internación. En ella se la ve sonriente, acompañada por integrantes de su familia y por una amiga cercana.
En los días previos, Juana Viale había brindado algunas precisiones sobre la evolución de su abuela durante la emisión de La Noche de Mirtha. La conductora, que la reemplaza temporalmente en el ciclo de El Trece, aseguró que se encontraba mejor y transmitió tranquilidad respecto de su recuperación.
“Ella está cada día mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene”, expresó Viale durante el programa del sábado.
Sus palabras se sumaron a las muestras de afecto que recibió Legrand desde que se conoció su internación. Por el momento, no se informó una fecha confirmada para su regreso a la televisión, por lo que Juana continúa al frente del ciclo.
Quiénes acompañaron a Mirtha en el festejo familiar
La fotografía publicada por la conductora la muestra rodeada de varias generaciones de su familia durante la celebración del Día de la Madre.
Entre quienes aparecen junto a ella están su hija, Marcela Tinayre; sus nietos Juana Viale, Nacho Viale y Rocco Gastaldi; y sus bisnietos Ámbar de Benedictis y Silvestre Valenzuela Viale, hijos de Juana. También participó Amalia Idoyaga Molina, amiga cercana de la conductora.
El encuentro tuvo lugar en su casa, donde permanece mientras avanza con la recuperación indicada después de su paso por la clínica.
El mensaje que acompañó la imagen fue directo y estuvo centrado en la celebración familiar. Sin brindar detalles médicos adicionales, Legrand eligió compartir con sus seguidores una postal de ese momento y expresar su alegría por estar junto a sus seres queridos.
La publicación también se conoció después de que Juana Viale mencionara en su programa los planes para el próximo cumpleaños de su abuela. Mirtha cumplirá 100 años el 23 de febrero de 2027, una fecha que ya comenzó a generar comentarios y propuestas en el ámbito del espectáculo.
Durante la emisión del sábado, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, sugirió que el festejo podría realizarse en el estadio Mario Alberto Kempes. La propuesta surgió en una conversación sobre la provincia y su capacidad para organizar eventos.
Viale respondió con humor y retomó una frase atribuida a su abuela: “Córdoba, allá vamos”. Sin embargo, no se confirmó que exista una decisión definitiva sobre el lugar de la celebración.
Mientras tanto, la publicación por el Día de la Madre marcó una nueva aparición de Legrand en las redes sociales y permitió a sus seguidores conocer un momento de su vida familiar, mientras continúa con el proceso de recuperación en su domicilio.