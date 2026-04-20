Lo que debía ser una jornada habitual de trabajo para una de las producciones más ambiciosas de la televisión latinoamericana se convirtió en un escenario de horror.
Tres muertos en un ataque mortal en el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’
El equipo de la exitosa producción de Telemundo fue blanco de una agresión con arma blanca en plena grabación. El elenco rompió el silencio y habló en redes sociales.
El rodaje de la cuarta temporada de “Sin senos sí hay paraíso” en Bogotá, Colombia, se vio sacudido por un violento ataque que dejó un saldo de tres personas fallecidas y una herida de gravedad, paralizando por completo las grabaciones.
El trágico episodio ocurrió el pasado sábado 18 de abril en el barrio Los Laches, una zona cercana a la avenida Circunvalar en la capital colombiana.
Mientras el equipo técnico y los actores adelantaban escenas en las inmediaciones del Instituto Roosevelt, un hombre identificado como Josué Cubillos García irrumpió en el set y, sin mediar palabra, agredió con un arma blanca en el cuello a un integrante de la producción.
El caos se desató de inmediato, derivando en una confrontación en la que perdieron la vida dos trabajadores de la serie: Henry Benavides y Nicolás Francisco Perdomo. El agresor también falleció en el lugar.
El impacto en el elenco
La noticia no solo generó conmoción en Colombia, sino que provocó una reacción en cadena de los protagonistas de la saga, quienes utilizaron sus redes sociales para procesar la tragedia. Estefanía Gómez, visiblemente afectada, compartió un mensaje que resumió el sentimiento de vulnerabilidad que atraviesa el grupo: "La vida es un instante. Hoy lo sentimos más".
Por su parte, Majida Issa y la gran protagonista de la serie, Carmen Villalobos, se unieron bajo la consigna #SilencioEnElSet, un movimiento que busca visibilizar los riesgos que corren los trabajadores de la industria y honrar a los fallecidos.
Issa describió la situación como una mezcla de "lágrimas de felicidad y tristeza", agradeciendo el apoyo mutuo entre los compañeros en este momento de crisis.
Luto y solidaridad en la industria
El actor Juan Pablo Urrego, figura clave del reparto, también manifestó su profundo pesar: "Mis pensamientos están con los familiares y cercanos. Mucho por reflexionar". Sus palabras apuntan a la necesidad de revisar los protocolos de seguridad en rodajes realizados en zonas de alta complejidad.
Gustavo Bolívar, guionista y creador de este universo narrativo, expresó su desolación ante la muerte de sus compañeros de trabajo de hace 27 años. "El arte y la vida no pueden terminar así", sentenció el escritor, enviando un abrazo solidario a las familias de las víctimas.
Homenajes y peritajes
Mientras el actor y modelo Luigi Vega compartía un sentido homenaje de Carolina Gaitán hacia "Nico" Perdomo —destacando su sonrisa y calidez humana—, otras estrellas como Catherine Siachoque, Gregorio Pernía y Fabián Ríos replicaron imágenes de luto en señal de unidad.
Actualmente, las autoridades de Bogotá mantienen abierta una investigación para determinar los móviles del ataque y cómo el agresor logró vulnerar el perímetro de la producción.
Mientras tanto, el Hospital San Ignacio continúa atendiendo a la cuarta víctima del ataque, cuya identidad se mantiene bajo reserva, mientras el mundo del espectáculo espera respuestas ante un hecho que ha marcado un antes y un después en la historia de la televisión regional.