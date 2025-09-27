Nancy Pazos inició un juicio contra Mariana Brey por haberla acusado de golpista

El conflicto entre Nancy Pazos y Mariana Brey comenzó durante A la Barbarossa en Telefe, en medio de un debate sobre inflación y política. Pazos afirmó que “cuando se levanta el cepo se dijo que la inflación se dispararía, pero se mantuvo en 1.9, 2.1”.
Brey la interrumpió de inmediato: “¿A costa de qué, Mariana, por qué perdió las elecciones?”. El intercambio se volvió tenso cuando Brey cuestionó las predicciones políticas de Pazos, a lo que ella respondió recordando cómo había anticipado resultados electorales.
La discusión escaló al tocar la oposición y los próximos años de gobierno. Pazos lanzó la frase que desató la polémica: “Vos formás parte de esa oposición golpista que no quiere que el presidente termine su mandato”.
Nancy reaccionó con indignación: “No hay persona más comprometida con la democracia que yo. ¿Me tengo que bancar que esta pelotuda diga que soy golpista?”. Barbarossa intentó calmar la situación, pero Pazos siguió firme.
A la justicia
Tras el cruce televisivo, Nancy Pazos anunció su intención de iniciar acciones legales: “Estoy terminando de arreglar con el abogado. Alguien en los medios debe distinguir entre opinión y acusación”.
Pazos explicó que la acusación de Brey podía constituir un delito: “Nunca pidió disculpas y, aunque lo hiciera, el caso seguirá. No se puede decir ‘golpista’ o ‘asesina’ sin consecuencias”.
azos reveló que Yanina Latorre también realizó la misma acusación en su contra.
Además, mencionó la posible intervención de una tercera persona: “Me llegó un video donde Yanina Latorre hace la misma acusación sin que yo esté presente. Estoy evaluando qué abogado llevará el caso”.
Sobre la conductora, Pazos indicó: “Le avisé a Georgina y me dijo que haga lo que considere. Ella entendió que la acusación fue grave y no se iba a involucrar”. También sostuvo que, aunque Brey se disculpe, “el juicio seguirá y tendrá que pagar dinero”.
Reacciones
Mariana Brey mostró indiferencia ante la noticia de la acción judicial: “Nada me sorprende a esta altura. El abogado del canal responderá y la empresa me respalda. Yo solo doy opiniones y hago análisis, no tengo nada de qué disculparme”.
Añadió que cualquier resolución se verá en la justicia: “Nada me gusta más que trabajar y ganar con mi trabajo. Todo lo demás se resolverá legalmente y no tengo que opinar más sobre eso”.
La discusión comenzó en vivo en “A la Barbarossa (Telefe)"
La comunicadora insistió en que su intervención fue solo un análisis: “Di una opinión sobre política, como hago siempre. No se trata de un ataque personal y no habrá retractación”.
Contexto legal
La justicia argentina establece que si alguien acusado de calumnias o injurias se retracta antes de iniciado el juicio, queda libre de pena. Pero si la frase se considera una acusación de delito, puede constituir calumnia.
La libertad de expresión protege opiniones, pero no permite atribuir delitos sin pruebas. Por eso, el caso de Pazos y Brey se centra en diferenciar opinión de acusación.
En este marco, el desenlace judicial definirá si la frase de Brey se consideró opinión o delito, mientras el debate sigue generando repercusión mediática y polarización entre los espectadores.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.