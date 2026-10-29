Nancy Pazos protagonizó un siniestro vial en la avenida General Paz, a la altura de Zapiola, cuando su Toyota Corolla Cross chocó con una motocicleta. Después del episodio, la conductora brindó su versión de lo sucedido durante su ciclo radial.
Nancy Pazos rompió el silencio tras el choque y respondió por sus 214 multas
La periodista relató en su programa de radio que intentó sobrepasar a una camioneta en medio de un tránsito congestionado. También negó haberse negado a realizar un test de alcoholemia y se refirió a las infracciones registradas a nombre de su vehículo.
El hecho ocurrió el martes a las 12.36. La periodista circulaba en su vehículo cuando realizó una maniobra para superar a otro automóvil y se produjo el impacto con un motociclista que transitaba por la banquina.
Al reconstruir la secuencia, Pazos describió un escenario de tránsito prácticamente detenido. Según contó, avanzaba muy lentamente detrás de una camioneta blanca hasta que los vehículos comenzaron a moverse.
“Veníamos a paso de hombre, literalmente. Me quedo atrás de una camioneta blanca y la General Paz se queda hecha una playa de estacionamiento”, relató.
La caída del motociclista
La conductora reconoció que decidió pasar a la camioneta por la derecha. “Apurada como estaba, puse el guiño y lo voy a pasar por la derecha”, explicó al recordar la maniobra.
Según su relato, la motocicleta que circulaba detrás intentó sobrepasarla por el mismo lado. En ese momento, el conductor habría golpeado con una mano el espejo retrovisor de su vehículo, perdió la estabilidad y cayó.
“Ni bien hago ese movimiento, la moto que venía detrás de mí —yo iría a 20— me quiere pasar por la derecha y se lleva puesto mi espejo retrovisor con la mano. Eso lo desestabiliza y se cae”, sostuvo Pazos.
Qué dijo sobre el test de alcoholemia
Pazos aseguró que, después del impacto, detuvo el vehículo y se acercó para comprobar qué había ocurrido con el motociclista.
“Yo, con el golpe y el susto que me pegué, estacioné, me tiré de la camioneta para ver qué había pasado con el señor”, contó. También describió el temor que sintió en ese momento: “Las piernas me temblaban, chicos; era una situación que no sabés si no mataste a alguien”.
Por otra parte, rechazó las versiones que indicaban que se habría negado a someterse a un control de alcoholemia. Según afirmó, nadie le solicitó que se realizara la prueba y, al momento del episodio, regresaba del gimnasio.
“Estoy en contacto con él y voy a tratar de ayudar en todo lo que sea posible”, agregó en referencia al motociclista.
La explicación por las multas de tránsito
La periodista también respondió a la polémica por las infracciones vinculadas con el vehículo que conducía. Según la información difundida, registra 19 multas en la provincia de Buenos Aires y 195 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una deuda total aproximada de 48 millones de pesos.
Pazos explicó que el automóvil pertenece a su empresa y que no lo utiliza exclusivamente ella. Además, señaló que tiene alrededor de seis años y que durante ese período fue conducido por distintas personas.
“El vehículo tiene como seis años, es de mi empresa, no lo uso yo sola, lo usó un montón de gente a lo largo de todo este tiempo”, afirmó. Sobre las infracciones, concluyó: “Hablaron de las multas... sí, todo el mundo tiene multas”.