“Todo el mundo tiene"

Nancy Pazos rompió el silencio tras el choque y respondió por sus 214 multas

La periodista relató en su programa de radio que intentó sobrepasar a una camioneta en medio de un tránsito congestionado. También negó haberse negado a realizar un test de alcoholemia y se refirió a las infracciones registradas a nombre de su vehículo.